El gobernador Pritzker gana la reelección y Juliana Stratton el escaño del Senado federal

El gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, ganó la reelección para un tercer periodo por encima de su oponente republicano Darren Bailey. Pritzker, quien es considerado un potencial contendiente por la candidatura presidencial en 2028, venció ampliamente, y por segunda ocasión, a Bailey, de acuerdo con cifras preliminares de la agencia AP.

Por su parte, también según cifras preliminares, la actual vicegobernadora de Illinois, la demócrata Juliana Stratton ganó el escaño del Senado federal que dejó vacante Dick Durbin, que se retira después de tres décadas de servicio en la Cámara Alta. Stratton será la segunda mujer afroamericana en llegar al Senado federal en Illinois.

Stratton dijo, en el discurso de victoria que preparó: “Voy a luchar —con fuerza— por atención médica asequible, por la libertad reproductiva, por los derechos de los trabajadores, por el derecho al voto y por las familias que lo están haciendo todo bien y, aun así, siguen teniendo dificultades para salir adelante. Voy a luchar —con valentía— por nuestros agricultores, nuestros cuidadores, nuestras pequeñas empresas, nuestras escuelas públicas, nuestras comunidades de inmigrantes y la próxima generación de habitantes de Illinois, que se merecen la oportunidad de labrarse una buena vida aquí mismo, en su hogar. Y voy a luchar —con compasión— por todos y cada uno de vosotros… incluidos aquellos que han votado por mí”.

En las elecciones a la Cámara de Representantes federal, Paty García ganó el escaño que dejó vacante Jesús ‘Chuy’ García luego de un atribulado proceso de selección y aprobación de candidaturas en el Distrito 4. En el Distrito 3, la congresista Delia Ramírez ganó su reelección.

A nivel del Condado de Cook, también ganó su reelección la presidenta de la Junta, Toni Preckwinckle. Y Alexi Giannoulias, secretario de Estado de Illinois, ganó su reelección y se perfila como uno de los principales rivales de Brandon Johnson en las elecciones de la alcaldía de Chicago en 2027.

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