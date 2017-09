La Víbora: Belinda, calladita eres más bonita

A nuestra serpiente comentarista de entretenimiento no se le escapa nadie

Pobrecita Belinda. Si no la conociera pensaría que de verdad tiene un poquito de cerebro. Pero para su desgracia –y para la del mundo entero–, se ha dado a conocer bastante bien, y desde muy chiquita ha mostrado que lo que tiene en la cabeza no es necesariamente materia gris.

Les cuento esto porque ahora nos quiere impresionar con sus comentarios reflexivos y profundos acerca de la eliminación de DACA, el programa que en Estados Unidos protegía a menores indocumentados de la deportación y que les otorgaba un permiso temporal para permanecer legalmente en este país.

La cantante publicó un texto en sus redes sociales donde habla de este tema, del presidente Donald Trump –al que no menciona por nombre–, de la importancia de la unidad y bla, bla, bla. Y como soy una víbora despiadada, les tengo que decir que yo no me trago la versión de que ella escribió todo eso. ¿Por qué? Pues porque simplemente está bastante bien redactado, y yo no creo que ella tenga la capacidad para ni para pensar algo así y mucho menos para ponerlo en papel.

Ahora, si fue idea y obra de alguien de su equipo pues mis respetos, porque al menos están tratando de hacer ver bien a la artistita, a la que conocemos más por sus escándalos y exabruptos que por su talento.

Pero por otra parte, ¿qué tiene que opinar la muchachita sobre ese tema? Medio se la creo a Eugenio Derbez y a Kate del Castillo porque ellos viven en Estados Unidos y están más enterados de la realidad que vivimos en este país, ¿pero Belinda? ¿Alguien que solo viene a comprar –o a endeudarse– a tiendas de Beverly Hills? ¿Que seguramente no terminó ni la secundaria? ¿Que ni siquiera conoce la realidad de su país adoptivo (porque acuérdense de que ella es española)?

Por eso digo que Belinda, calladita, se vería más bonita.

En otras cosas, mientras más conozco a la familia Rivera más adoro a mis perritos. Especialmente Juan está para sacarle un susto al miedo. Ahora reveló que en alguna ocasión tuvo ganas de matar a Trino Marín, la expareja de Jenni Rivera que está en la cárcel pagando una condena por haber abusado sexualmente de Rosie y Chiquis Rivera, hermana e hija de Jenni, respectivamente.

Juan dijo en una entrevista en televisión que tanto era su odio hacia Trino que alguna pensó en mandarlo directito al otro mundo, pero que no lo hizo porque sintió que no era justo provocarle ese dolor a los tres hijos que el hombre procreó con Jenni.

En resumidas cuentas, bruto, bruto, pero este sí con un poquito de materia gris, no como nuestra querida Beli.