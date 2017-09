Antonio Banderas: ‘Fumar es probablemente lo más estúpido que he hecho en mi vida’

Fue una dura lección

Desde que se hiciera público que había sufrido un infarto a principios de año mientras estaba en su casa de Inglaterra, el actor Antonio Banderas ha respondido hasta a la saciedad a la pregunta de cómo se encontraba para recalcar una y otra vez que está bien y con más ganas de trabajar que nunca.

“La verdad es que después del evento que sufrí en el mes de enero, de alguna manera empiezas a relativizar un poquito la vida y a darle más importancia a aquellas cosas que de verdad son importantes. Es el mejor resumen y el más positivo que he sacado de ahí. Tengo la impresión, y no quiero golpearme mucho, pero creo que las cosas que le pasan a uno se las busca uno mismo, y quizás tenía un ritmo de trabajo en aquel momento demasiado fuerte. Le estaba exigiendo demasiado al corazón y este me dio un bofetón, y me dijo que me tomara las cosas de otra manera, y eso estoy haciendo”, ha asegurado una vez más el malagueño en un encuentro con sus seguidores a través de la página de Facebook España.

Aprovechando que se le planteaba esta cuestión, el intérprete ha aprovechado para lanzar un llamamiento a todos sus seguidores que aún mantienen un hábito tan nocivo como el de fumar, animándoles a renunciar al tabaco utilizando como ejemplo su propia experiencia, ya que le costó más decidirse a dejarlo que hacerlo.

“He tenido un pecado, que he cometido durante muchísimos años, y si alguno de los que estáis leyendo, escuchando o viendo lo tenéis, os pido que lo abandonéis, que fue fumar. Es una de las cosas probablemente más estúpidas que he hecho en mi vida, porque desde que tuve ese evento lo dejé completamente”, ha afirmado tras aprender la lección. “Siempre pensé que iba a ser difícil o imposible, y no lo ha sido. Vivo mejor y me encuentro mejor, por lo tanto es un consejo que os mando a todos los que fumáis: dejadlo, no hagáis el tonto, es una estupidez”.

Con una salud y una energía renovadas, la estrella tiene por delante un sinfín de proyectos profesionales que, como él explica, no son aún más por falta de tiempo.

“¡A mí sí que me gustaría vivir 500 o 1000 años! Porque en el año 100 me gustaría estudiar piano y, durante el tiempo de los 150 a los 160 dar conciertos por todo el mundo. Me gustaría hacer muchas cosas y creo que la vida, desgraciadamente, es muy corta. A mí me gusta tocar muchos palos y hacer muchas cosas. Me considero en ese sentido un hombre muy renacentista”.