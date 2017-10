Maria Celeste Arrarás arremete contra Donald Trump

An amazing day in 🇵🇷 Puerto Rico! Spreading love, supplies and prayers to the people of this beautiful island! Check out the video here! #100x35jetblue #puertoricoselevanta #strongertogether ¡Un día increíble en Puerto Rico! Dando amor, suplementos necesarios y oraciones a la gente de esta hermosa isla! Mira el vídeo aquí! https://www.youtube.com/watch?v=3X344VK4x8U&feature=youtu.be

A post shared by Gloria Estefan (@gloriaestefan) on Oct 2, 2017 at 9:08pm PDT