Video: Hombre arrollado por un tren corre con gran fortuna

Por querer ahorrarse una caminata para llegar al estacionamiento, esta persona puso en máximo riesgo su vida

Un hombre de mediana edad, originario de Alemania, cometió una gran imprudencia que estuvo a punto de costarle la vida.

Una cámara de seguridad colocada en una estación de ferrocarril en Ruhr, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, grabó el momento exacto en el que esta persona trató de pasarse del otro lado del andén, cruzando por las vías.

Pero el hombre, cuya identidad no fue revelada, no se dio cuenta que uno de los trenes se puso en marcha y comenzó a avanzar lentamente, así que desesperado trató de subir de nueva cuenta a la plataforma. El conductor del tren, dada la posición, no se percató del hecho y siguió avanzando, por lo que el tren golpeó al hombre en las piernas, quedando así atrapado entre la llanta y el andén.

Por fortuna, esto ayudó a que el caballero pudiera subirse por completo a la plataforma, y aunque sufrió diversas fracturas en sus extremidades, por lo menos hoy puede contarlo.