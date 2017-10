Video: Paulina Goto le da un puñetazo de verdad a compañera de telenovela

Accidentes en el set con mi @elizabethalvareztv que es una reina y se portó divina ♥ Hicimos 2 tomas para esta escena y creo que la toma 2 no fue tan buena idea..Y pos no era cachetada mis chiavoos, la escena era con puñetazo ( el dia que quieras @canelo jajajaja) Cuquita te adoro y todavía tienes una semama de grabación pa la revancha jaja 🙈🙈🙈🙈🙈

