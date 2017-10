Alan Pulido se disculpa con Chivas, tras el polémico accidente

Jair Pereira, capitán del rebaño sagrado, asegura que el delantero dio una explicación en torno a lo que pasó la madrugada del lunes

GUADALAJARA, México.- En su rol de sub capitán del Guadalajara, Jair Pereira reveló este jueves que como grupo ya escucharon la explicación de Alan Pulido sobre su accidente del domingo, en donde reconoció ante todos los errores que pudo cometer en esa noche.

“Sabemos que son temas extensos para la prensa, y por ser figura pública, pero él sabe que se equivoca en ciertas cosas, es el primero en reconocerlo y eso se le aplaude; si él se negara y él ocultara muchas cosas, la verdad será cuestión de él, pero siempre le voy a aplaudir a alguien que sabe que si la riega en algo sea el primero en reconocerlo y en disculparse ante cada uno de nosotros”, declaró Pereira en conferencia de prensa.

Y es que Pulido, a pesar de estar lesionado y fuera de posibilidad de jugar por al menos dos semanas, fue concentrado por el cuerpo técnico desde el martes para estar con el equipo en el Clásico Tapatío que le ganaron al Atlas, encuentro que el atacante pudo aprovechar quizá para explicar lo ocurrido la noche del domingo cuando se estrelló en su auto al salir de un concierto.

“El tema del accidente son cosas que te pueden pasar, a cualquiera de nosotros (…) todos estamos expuestos, desgraciadamente hoy le toca a una figura pública como Alan, pero gracias a Dios está en buenas condiciones, no le pasó nada. Es una de experiencia en la que todos tenemos que estar más atentos y nada más”, dijo Jair.

Sobre si los jugadores lesionados tienen la obligación moral o por reglamento de ver los partidos de su equipo mientras están convalecientes, o pueden salir a divertirse, Pereira consideró que queda en el criterio de cada individuo hacerlo o no.

“Yo creo que eso es a criterio de cada quien, por lo que sé Alan no estaba allá (en el concierto) a ese momento, él terminó de ver el partido y sé que él vio el partido, entonces en esa parte cada quien tiene un se criterio de hacerlo, en lo particular busco la forma de recuperarme. Habrá quienes lo reglamenten, pero yo creo que eso queda en cada quién, en el criterio de cada quien, en eso no voy a juzgar a Alan, lo voy a apoyar como un amigo”, opinó el defensa de las Chivas.