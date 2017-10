Megan Fox, ¿anuncia su retiro de la actuación?

Advierte que no se dedicará siempre a ser actriz

Más allá de las dos entregas de ‘Las tortugas ninja’, Megan Fox no se ha dejado ver en la gran pantalla desde hace más de cinco años, y mucho menos en uno de esos blockbusters que parecía destinada a protagonizar en los inicios de su trayectoria. Sin embargo, esta ‘desaparición’, además de una consecuencia directa de su papel de madre de tres niños, podría ser el inicio de una paulatina retirada hasta abandonar completamente la industria, algo que ha anunciado que hará en un futuro quién sabe cómo de lejano.

“Jamás antepondría mi carrera a mi vida. ¡Soy la actriz menos ambiciosa que te puedas imaginar! Escojo películas que me resulten divertidas de grabar. No estoy aquí para sufrir por el oficio de hacer películas o para sangrar por el arte. No voy a dedicarme esto para siempre. Nunca he dudado de que tuviera otra vocación”, adelanta la guapa morena, co-fundadora de una marca de lencería, en una entrevista a Cosmopolitan.

El último trabajo de la intérprete ha sido en la serie ‘New Girl’ como nuevo personaje femenino central durante la baja por maternidad de la protagonista Zooey Deschanel. Uno de los grandes inconvenientes con los que siempre se topa la artista a la hora de buscar proyectos interesantes es su propia reputación de sex-symbol, que le cierra más puertas de las que le abre.

“Los hombres de este negocio me siguen ofreciendo muchas ‘strippers-genio’ o ‘escorts divertidas’. Pero yo no quiero verme involucrada en algo que sea directamente denigrante, o que fomente los estereotipos negativos sobre las mujeres. Esa actitud de la vieja escuela hacia nosotras sigue muy presente en la publicidad. Con un poco de suerte eso habrá cambiado cuando mis hijos sean mayores”.

La fama de Megan alcanzó niveles estratosféricos precisamente con uno de esos papeles de mujer explosiva en las dos primeras películas de ‘Transformers’, aunque su ascenso al estrellato de Hollywood se vio truncado por su despido fulminante de la franquicia tras comparar el comportamiento de su director, ‘Michael Bay’, con el de Hitler.

“Ese fue sin duda el punto más bajo de mi carrera. Pero sin ese momento, no habría aprendido tan rápido como lo hice. Todo lo que tenía que hacer era disculparme, y me negué a hacerlo. Tenía 23 años y creía que lo sabía todo, no me daba cuenta de que era por algo más importante que yo. Me creía Juana de Arco”, recuerda ahora divertida pero sin una pizca de arrepentimiento.