Video: Margarita Zavala se sorprende con pareja gay, pide no grabar el encuentro

La candidata independiente busca firmas para poder contender a la presidencia de México

MÉXICO – La aspirante independiente a la Presidencia de México, Margarita Zavala, se negó a ser grabada en video con una familia formada por dos mujeres y dos pequeñas niñas, a quienes les aclaró que ella sólo cree en el matrimonio entre hombres y mujeres.

A través de una publicación en su cuenta Facebook, Jennifer Aguayo, maestra, expuso que Zavala pidió apagar la cámara tras preguntarle cuál era su propuesta para la comunidad LGBT.

Jennifer Aguayo compartió el video. En él se ve cómo la precandidata presidencial se sorprende cuando se entera que quienes la rodean son una familia de personas del mismo sexo.

Luego reprodujo el diálogo que tuvieron con la precandidata presidencial, quien junta firmas como independiente:

“¿Estas grabando eso? No no apaga eso que esto es distinto. Yo creo en el matrimonio es hombre y mujer lo demás habrá que revisarlo”, dijo la ex panista, casada con Felipe Calderón Hinojosa, ex Presidente.

–Nuestras familias ya existen, ¿qué vas a revisar? –dijo la madre.

De acuerdo con su testimonio, Margarita respondió con una pregunta a otras personas: