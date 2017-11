Futbolista chileno acusa de extorsión a ‘mafiosos’ de club mexicano

¡Le exigían 50% de su salario para poder jugar!

CDMX, México – El chileno Francisco Pizarro, ex delantero de los Potros UAEM del Ascenso MX, acusó al director deportivo del club, Moisés Brito, y al técnico Omar Ramírez de exigirle el 50 por ciento de su salario a cambio de militar en el club.

“Moisés Brito me dice que le tengo que dar ese 50 por ciento de mi salario por la temporada, lo cual lo encontré muy injusto y fue muy desagradable la situación.

“Desde ese momento la situación se puso un poco tensa, no fue lo que esperaba a nivel personal y del trato, me vine muy desilusionado ya que tanto Omar Ramírez como Moisés Britos me querían robar mi dinero, no acepte esas condiciones”, dijo Pizarro a TV Azteca.

Pizarro llegó al club a inicios de este año. Expresó su pesar por desvincularse del club de esa forma.

“Le comuniqué este problema al rector, él está al tanto de la situación, pero en su momento no hizo nada, son personas que no están capacitadas para estar en una institución como es Potros, que el último año ha ido en ascenso, tarde o temprano los tipos mafiosos caen por su propio peso”, mencionó.