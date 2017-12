¿Jennifer Lawrence quiere con los huesitos de Scott Disick?

La oscarizada actriz está empapada con la cultura del reality show

La ganadora del Óscar, Jennifer Lawrence, conversó con Oprah Winfrey en una entrevista para The Hollywood Reporter, ahí confesó que le encantaría tener una cita con Scott Disick, la ex pareja de Kourtney Kardashian.

Como era de esperarse, Lawrence brilló por su irreverencia y respuestas tajantes. Pero, no dejó de sorprender que su elegido fuera el actual novio de Sofia Richie. Más impactante fue cuando dijo: “No me siento orgullosa de ello, pero es lo que me sale del corazón”.

Según información de La Botana, durante la entrevista, Oprah quiso saber sí la oscarizada tendría otras opciones en mente, y ésta demostró que está empapada con la cultura del reality show, ya que aseguró que también le gustaría salir con Luann de Lesseps y Bethenny Frankel, quienes forman parte del reality ‘Real Housewives of New York’.