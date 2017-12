Videos: Famosos cantando las mañanitas a la Virgen de Guadalupe

Lucero, Daniela Romo y Marco Antonio Solís, entre muchos otros, le rindieron tributo a la virgen morena

Personas del medio artístico se dieron cita la madrugada de este martes 12 de diciembre para cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la Basílica.

Como cada año asistieron Mariana Seoane y Lucero, quien se mostró muy agradecida por esta oportunidad de cantarle a la Virgen María, para la cadena Telemundo y a través de sus redes sociales compartió esta experiencia que quedó guardada en su corazón.

María Victoria, Daniela Romo, Marco Antonio Solís, Arianna, Guadalupe Pineda, y a estos artistas también se unieron, Carlos Rivera, La Sonora Dinamita, Lenny de la Rosa, Ragazzi, Alejandra Ávalos, Alberto Ángel “El Cuervo”, Yubeili y los exintegrantes de ‘La Voz Kids’.

Lucero, hace unos días compartió en entrevista por qué cada año sigue cantándole a la Virgen de Guadalupe.

“Yo creo que desde hace 34 o 35 años que vengo a cantarle a la Virgen, para mí es una tradición venerarla, cantarle y agradecerle con mi canción, todas las bendiciones que me da a mí y a la gente que amo, a mi familia y a todos, le agradezco que estoy viva, que estoy sana y que me cubre con su manto; no tengo una historia en particular de algo que me haya sucedido en un caso milagroso, pero yo creo que muchos de los milagros si existen, así como los hemos visto en la televisión, en reportajes, en pláticas de la vida real, siento que los milagros están día a día en nuestras vidas”.

Marco Antonio Solís “El Buki” se sintió agradecido por estar en la Basílica cantándole a la Virgen morena.

“Se siente muy padre venir acá, es algo maravilloso. El año pasado no pude venir entonces ahora traigo doble compromiso moral de estar aquí”.

María Victoria también habló en entrevista a pesar de haber llegado en silla de ruedas.

“Llevo como más de 40 años de venir a cantarle a la Virgen, todavía no estaba esta iglesia (la basílica). Me ha hecho muchos milagros, por ejemplo me caí y me rompí en tres partes y miras aquí vengo a verla”.

Las bajas temperaturas no impidieron que más de cinco millones de feligreses acudieran a la Basílica para empezar a celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe y conmemorar el aniversario 486 de su aparición.

