Ahorra comprando el Champagne

Las opciones disponibles de espumantes para el brindis de Año Nuevo

Si eres de los que se para frente al rack de espumosos en la tienda y se pierde entre etiquetas, prepárate para entender una pizca más, antes de invitarlas a tu fiesta de fin de año. No todas son Champagne y hay más opciones para llenar la copa por menos dinero.

Champagne es la región que le da el nombre a este espumoso y fue donde se creó el sistema de producción Método de Champenoise o Método Clásico. Usan uvas Chardonnay, Pinot Noir and Pinot Meunier y dos procesos muy únicos de fermentación que crean las seductoras burbujas. Puede llamarse Champagne si las uvas y su producción son de la zona y si cumple con estrictas regulaciones. Lo que se hace en el resto de Francia se conoce como Sparkling Wine o Cremánt. Este último es más delicado, se produce en 8 regiones de Francia, con diferentes uvas, sigue el Método Classique y es mucho más económico.

Si ves una botella de espumoso de otros países como California, Argentina, Chile y que diga Sparking Wine o Metodo Clásico en la botella, ya sabes que está hecho similar a un Champagne, pero costará mucho menos. Incluso, te ahorras algo de dinero comprando marcas de Champagne producidas en Estados Unidos o Latinoamérica, como el caso de Chandon de la marca Moet & Chandon.

En España hay Sparkling Wines y el protegido Cava. Este se produce en una zona específica y bajo el Método Clásico, pero como usan las uvas locales: Macabeo, Xarello y Parellada, su aroma y sabor es diferente. Pero ten en cuenta que con el presupuesto de un Champagne podrás comprarte 2, 3 o más Cavas.

El Prosecco es ligero y aromático. Protegido al norte de Italia. Se elabora con un método llamado Método Charmat o de Tanque y la uva que se usa es Glera. Económico, pero cuidado con los muy baratos. La calidad la confiesa la etiqueta: Prosecco, Prosecco Superiore y el que sirvo yo en casa, el que la etiqueta diga Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, pues es de la mejor zona. Todavía comprando el mejor, te ahorras algo de presupuesto.

Franciacorta es el Champagne Italiano. Es una región protegida en Lombardía, al norte de Italia y se produce como el Champagne pero es una seda en boca. En este lado del mundo no son tan conocidos, pero estas burbujas son las que más disfruta un italiano. Me encanta, no lo niego y siempre tengo una botella de estas escondida en la cocina en fin de año.

El Sekt existe desde los 1800’s pero es ahora que empieza a invitarse a las fiestas, se produce en Alemania con el método del Prosecco pero con uvas de la zona. Mi madre ama cuando aparezco con un Sekt de uva Riesling, pruébalo si eres fan de esta variedad. También te hará ahorrar presupuesto para los Reyes Magos.

Como decía uno de mis maestros sommelier, “el vino y el champagne son como las mujeres, siempre habrá un hombre que la quiera, todo depende del gusto de cada uno”.

Celebra con ellas frías y ten en cuenta que las que están cerca de los $10-$12 vienen con dolor de cabeza incluído, ponle más de budget a la botella para disfrutarlas sin consecuencias.

¡Feliz Año 2018!



Doreen Colondres es nuestra celebrity chef. Latina, viajera incansable, graduada y certificada en cocina y vinos. Síguela en las redes @Doreen Colondres y para más recetas visita su web www.LaCocinaNoMuerde.com o adquiere su libro en Amazon o Itunes.