5 maneras de protegerte de un ataque cerebral

El ataque cerebral que tal vez no reconozcas

Los accidentes isquémicos transitorios, conocidos como TIA (transient ischemic attack) o pequeños ataques cerebrales, se presentan cuando se interrumpe o se reduce dramáticamente el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Los síntomas, que generalmente duran menos de 5 minutos, pero que pueden durar hasta por 24 horas, son los mismos que se pueden presentar con un accidente cerebrovascular, como adormecimiento repentino en el rostro, brazo o pierna (generalmente en un solo lado); problemas para hablar o ver; mareos o pérdida de balance. Pero muchas personas que tienen un TIA no se dan cuenta. Aunque un tercio de los adultos en Estados Unidos ha tenido síntomas de pequeños accidentes cerebrovasculares, solo aproximadamente el 3% llamó al 911, de acuerdo a una encuesta realizada por la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) en 2017. Si piensas que estás teniendo un TIA, busca atención de emergencia de inmediato. Es muy importante que te evalúen inmediatamente, para que los médicos puedan determinar la causa del TIA (o accidente cerebrovascular avanzado), dice Howard Riina, profesor de neurocirugía, radiología y neurología en el Centro Médico NYU Langone en New York City. Los médicos pueden recomendarte algún procedimiento o medicamento con receta para controlar tu presión arterial y colesterol y prevenir la formación de coágulos sanguíneos. También es importante seguir los pasos para prevenir un accidente cerebrovascular. Más de una tercera parte de las personas que han tenido un TIA, y no se tratan tienen un ataque cerebral mayor en un año.