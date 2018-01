¿Ya tiene novio Millie Bobby Brown, la estrella de ‘Stranger Things’?

'Eleven' encontró a su 'Twelve'

Al igual que su personaje de Once en la serie ‘Stranger Things’, la actriz Millie Bobby Brown podría estar viviendo su primer romance adolescente en la vida real junto al cantante de 15 años Jacob Sartorius.

Según la revista Us Weekly, las dos estrellas juveniles han pasado mucho tiempo juntos durante los últimos meses e incluso habrían celebrado la pasada Nochevieja junto a la familia de ella en Disney World (Florida).

Al margen de la veracidad de estos rumores, lo cierto es que Millie, de 13 años, y Jacob mantienen al menos una amistad desde hace meses. Sin ir más lejos, en octubre del año pasado la intérprete compartió en la sección Stories de su Instagram una fotografía junto al cantante y desde entonces han intercambiado comentarios a través de esa plataforma en varias ocasiones.

Pero las primeras especulaciones en torno a la posibilidad de ambos estuvieran viviendo un bonito noviazgo surgieron este enero, cuando ella le dio ‘like’ a un tuit de Jack en el que este confesaba: “Otro día más contigo en mi cabeza”, tras lo cual Millie compartió una instantánea junto a un osito de peluche junto al emoji de un corazón y el mensaje: “Gracias por el oso”, a lo que él respondió: “por supuesto”, acompañado del mismo emoticono.

Thanks for the bear ❤️ pic.twitter.com/itoigPfkw6 — Millie Bobby Brown (@milliebbrown) January 13, 2018

A diferencia de su supuesta novia, que se dio a conocer gracias a la exitosa producción de Netflix, Jacob se ha labrado su camino a la fama a través de las redes sociales: publicando primero vídeos haciendo play-back de temas famosos en la app musical.ly que le convirtieron en una de sus estrellas más populares de dicha plataforma, tras lo cual consiguió su primer contrato discográfico para comenzar su carrera musical en 2016.

Por su parte, Millie se ha convertido en una de las grandes estrellas del momento pese a su corta edad, debido en gran parte a una cuidada imagen pública que combina de forma magistral una madurez inusitada en una adolescente y la determinación de no crecer antes de tiempo, al tiempo que evita cualquier tipo de escándalo y se perfila como un modelo a seguir sin tacha.

“El día que me rapé la cabeza [para dar vida a Once] fue el más empoderador de mi toda vida”, reza uno de los muchos mensajes motivacionales que comparte en su cuenta de Twitter, controlada -como ella misma ha reconocido- por sus hermanos. “En el momento en que cayó el último mechón de mi melena, mi cara quedó expuesta y ya no pude esconderme tras mi pelo como solía hacer. Me miré al espejo y me di cuenta de que solo tenía un objetivo que cumplir… Inspirar a los demás. Raparte la cabeza resulta liberador, no necesitas tener pelo para ser hermoso. Eres guapo por dentro; también he aprendido eso”, aseguraba.