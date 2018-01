¿Están tus hijos adictos a las pantallas?

Conoce las señales y algunos consejos que ayudan a modificar el mal comportamiento y a usar el mundo digital de manera inteligente

Llegas a casa y te encuentras con que cada uno de tus hijos está, ya sea con un teléfono celular o un iPad entre sus manos, enviando mensajes de texto a sus amigos, jugando o navegando por sus portales favoritos del mundo digital.

Si el escenario es común en tu hogar, lo más probable es que ya te hayas hecho esta pregunta: ¿Estarán pasando demasiado tiempo [mis hijos] sumidos en las pantallas?

Un reciente estudio del Centro para el Crecimiento y Desarrollo Humano de la Universidad de Michigan (MU), titulado “Development and validation of the problematic media use measure: A parent report measure of screen media addiction”, asegura que la pregunta que te estás formulando está “equivocada”. De acuerdo con el estudio, la pregunta correcta sería: ¿Están o no usando [mis hijos] los dispositivos digitales de la forma correcta?

“Por lo general, los investigadores y estudios clínicos consideran que la cantidad de tiempo que los menores [de entre de entre 4 a 11 años] pasan ante las pantallas es importante para determinar si es o no algo normal o saludable”, señala la psicóloga clínica Sarah Domoff , autora principal del estudio. “Nuestra investigación ha demostrado que hay que mirar más allá del número de horas. Lo más importante no es lo cuantitativo sino ver si el uso de la pantalla provoca problemas en otras áreas de la vida [del menor o la familia] o si se ha convertido en una actividad [adictiva] que lo consume todo”.

Señales de advertencia

De acuerdo con la investigación de Domoff, vinculada al centro de investigación de la MU y quien funge como profesora asistente del Departamento de Psicología de la Universidad Central de Michigan (MCU), estas serían las señales de advertencia que indican que los hijos son unos adictos a las pantallas:

El tiempo de pantalla interfiere con las actividades diarias.

El tiempo de pantalla genera conflictos para el niño o la familia.

Es la única actividad que hace feliz al menor.

Es difícil para el niño o adolescente dejar de usar las pantallas.

El niño solo piensa en las pantallas.

El menor se frustra cuando no puede usar las pantallas.

El menor se escabulle para usar las pantallas.

Las pantallas parecen ser el único medio que ayuda al menor sentirse bien tras haber tenido un mal día.

“Los niños que usan los medios de comunicación de manera poco sana tienen problemas emocionales, de conducta y de interrelación con otras personas”, recalca Domoff en los resultados de la investigación.

Qué hacer

María Álvarez, directora de relaciones y del contenido informativo que la organización no lucrativa Common Sense Media creada para la comunidad de habla hispana, insta a los padres de familia a “aprovechar el inicio de 2018 para reflexionar sobre cómo estamos usando los medios y las pantallas en casa y qué tanto han afectado nuestras relaciones con hijos, parejas y familiares. Y, después de reflexionar, ver qué cambios podamos hacer para seguir usando la tecnología, impidiendo que controle nuestra vida y la de nuestra familia”.

Centrada en este objetivo, Álvarez ofrece estos propósitos de inicio de año para los padres que desean crear buenos hábitos en la vida digital de sus hijos: