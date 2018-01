VÍDEO: ¿Luis Fonsi está encantado con Adamari López?

El vídeo de la conductora de TV y actriz, interpretando 'Échame la culpa', sigue siendo un tema de discusión para su ex...

El cantante puertorriqueño, Luis Fonsi, conversó con Ventaneando acerca del vídeo en donde se puede ver cómo su ex esposa, Adamari López, canta junto él ‘Échame la culpa‘. Con una sonrisa en el rostro y una respuesta políticamente correcta, el intérprete de “Despacito” dijo sentirse complacido y encantando de que su público, en general, cante sus temas.

Gracias a la aplicación Smule cualquiera puede cantar junto al intérprete en una versión karaoke, y eso es lo que Fonsi aclara con su declaración.

“Mucha gente no lo entiende, hay una aplicación en donde yo ya grabé la canción y cualquiera puede cantarla conmigo…“, dijo el artista no sin antes invitar a su público a que se unan a esta nueva modalidad. Pero también recalcó que le “encanta que la cante todo el mundo, porque la música es para todo el mundo. Yo quiero que la disfruten, sea quién sea, me encanta que la gente lo disfrute“.