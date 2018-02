Así es la nueva vida de Lindsay Lohan en Dubai

La actriz ha encontrado en su nuevo hogar una inesperada calma además de nuevos y emocionantes proyectos laborales

Tras abandonar su turbulenta vida en la gran manzana en favor de una algo más apacible en Londres, Lindsay Lohan consiguió encontrar la estabilidad durante un par de años en la capital británica, pero finalmente -después de vivir a caballo entre distintos puntos del planeta durante meses- la antigua estrella Disney por fin ha establecido su hogar en Dubái.

“Ahora no tengo que abrir y cerrar maletas, o vivir en hoteles solo con lo que pueda llevar en mis bolsas. Ahora todo está donde debería“, explica en una entrevista a la revista W. “Resulta muy gratificante para tu mente, y eso es justo lo que necesitaba, aunque me llevara un tiempo decidirme a hacerlo. Mi madre toleró lo suficiente tener todas mis cajas en su casa de Long Island. Y sí que me gustaría tener algún sitio en Nueva York que fuera mío, y desde luego es una posibilidad que revisitaré en el futuro, pero por el momento estoy bien donde estoy”.

🎟 @wmag @vanityfair A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan) on Feb 6, 2018 at 12:17pm PST

Aunque su elección pueda resultar ciertamente sorprendente en un primer lugar, al tratarse de una ciudad alejada de Hollywood y -solo aparentemente- de la industria interpretativa,

“Allí encuentro cierta calma, o al menos la sensación de tenerla. No hay paparazzi ni cámaras, y eso es algo muy importante para mí. Nunca he considerado ‘molesto’ que alguien me saque una foto, pero tampoco quiero que el resto del mundo se cree una imagen errónea de mí como persona, solo porque alguien me fotografíe estornudando y le dé por decir que estaba llorando“, se explica.

El regreso de la famosa pelirroja -el color de pelo que vuelve a lucir por primera vez en años- a la meca del cine tendrá por tanto que retrasarse un poco más, lo cual no implica que su agenda no esté repleta de nuevos y emocionantes proyectos: desde lanzar su propia línea de cosméticos y velas, hasta una nueva incursión en la moda con prendas “cerca de la Alta Costura” o una película creada y protagonizada exclusivamente por mujeres con producción de Arabia Saudí, sin olvidar su aparición en la próxima temporada de la serie británica ‘Sick Note’.

“Todo sucede por una razón”, reflexiona acerca del nuevo giro que parece estar tomando su carrera. “Jamás habría esperado hacer una película en un momento como este, especialmente una en la que se permita opinar tanto, y creada en Shadi, Riyadh y Abu Dhabi. Me siento muy afortunada”.