Hooters regala comida a solteros este día de San Valentín si destruyen a su ex

Hooters tienen una promoción a nivel nacional para este 14 de febrero que está llamando mucho la atención, pues mientras en otros lugares hacen promociones para que festejen parejas enamoradas, aquí hacen un llamado a los solteros y hasta les regalarán comida.

La oferta consiste en que si un cliente soltero compra una orden de 10 “alitas” de pollo durante el Día de San Valentín, se le regalarán otras 10 si ahí mismo rompe una foto de su ex pareja.

Esta promoción lleva tres años haciéndose en el Día del Amor y la Amistad con gran éxito y se espera que esta nueva ocasión aumente drásticamente el número de solteros participantes, que están dispuestos a dejar a su ex “hecho pedazos”, a cambio de un suculento platillo.

Para más detalles de esta promoción para “destruir” a la ex pareja a cambio de comida gratis, presiona aquí.

Have you shredded your ex yet? Shred, burn or bury their pic online, and get a code for 10 free boneless wings on #ValentinesDay (when you buy any 10 wings) ➡ https://t.co/0zC05djVNd #ShredYourEx pic.twitter.com/fyWlXGPRQr

— Hooters (@Hooters) February 12, 2018