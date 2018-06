Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 8 de junio

Festival de costillas

Saborea las diferentes recetas de costillas adobadas y preparadas sobre la parrilla durante el RibFest Chicago (4000 N. Lincoln Ave.) que se realizará del 8 de junio, de 5 pm a 10 pm, y el 9 y 10 de junio, de 12 pm a 10 pm. La entrada es gratis. Boletos $10. http://www.ribfest-chicago.com

Playas de Chicago

Las 27 playas de Chicago se abren este fin de semana feriado. El público podrá relajarse al lado del lago y disfrutar de un día de campo con la familia de 11 am a 7 pm cuando estarán presentes los salvavidas. La temporada culmina el 3 de septiembre. La entrada es gratis. www.cpdbeaches.com

Exhibición ‘Arte Diseño Xicágo’

El Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) conmemorará su aniversario 31 con la exhibición ‘Arte Diseño Xicágo’, que destaca la influencia de los inmigrantes mexicanos en el arte de Chicago. Hasta el 19 de agosto. Entrada gratis. nationalmuseumofmexicanart.org

Sábado 9 de junio

Exposición de flores

Grupos de visitantes podrán tomarse fotos con más de 20 colibrís enormes diseñados por artistas locales que colgarán del techo del invernadero del Lincoln Park (2391 N. Stockton Dr.) durante la exhibición de flores tropicales ‘Flower-Kissers’. Hasta el 23 de septiembre, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/summer-flower-show-lincoln-conservatory

Juegos pirotécnicos

Todos los miércoles y sábados, hasta el 1 de septiembre, los cielos sobre el centro de atracciones Navy Pier (600 E. Grand Ave.) se iluminará con los diferentes colores de los fuegos artificiales, a las 9:30 pm lo miércoles y a las 10:15 pm los sábados. La entrada es gratis. navypier.com/fireworks

Festival de libros

Desde las tiras cómicas más divertidas hasta afiches antiguos estarán exhibición durante el aniversario número 34 del festival de libros titulado ‘Lit Fest’. Escritores de todos los géneros literarios vendrán a Chicago a presentar sus creaciones en el distrito histórico conocido como Printer’s Row (684 S. Dearborn St.) el 9 y 10 de junio, de 10 am a 6 pm. La entrada es gratis. printersrowlitfest.org

Festival de camionetas de comida

La mejor manera de saborear de una variedad de platillos y satisfacer tus gustos eclécticos sin tener que viajar de un restaurante a otro es en un festival de las mejores camionetas ambulantes de comida, como el que se realizará en Pilsen (Calle 18 y Racine Ave.) el 9 y 10 de junio, de 11 am a 9 pm. La entrada es gratis. http://www.pilsenfoodtrucksocial.com

Concierto norteño

‘Rancheando en la ciudad’, el nombre de la gira internacional del cantautor Alexander García, mejor conocido por su nombre artístico ‘El Fantasma’, aterrizará en el Allstate Arena (6920 Mannheim Rd., en Rosemont) a las 7 pm. No te cansarás de bailar toda la noche a cargo de la música de los grupos norteños Voz de Mando, El Potro de Sinaloa y Kanales durante el concierto y baile. Boletos por adelantado $39-$159.www.vivatumusica.com

Concierto de banda

Triny y La Leyenda, Dueto Los Armadillos, El Solitario del Sur y El Original y la Sombra de Tuzantlase presentarán sobre el mismo escenario de Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) desde las 8 pm. Boletos $25. http://www.vivatumusica.com

Domingo 10 de junio

Obra de teatro infantil

Aprenderemos sobre salud e higiene de los personajes de la obra de títeres ‘Cuerpo sano, vida sana’ de la artista y titiritera Patricia Domínguez. El evento familiar se realizará en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) el 10, 17 y 24 de junio, a la 1:30 pm. La entrada es gratis. nationalmuseumofmexicanart.org

Lunes 11 de junio

Fiesta del Barrio de las Empacadoras

Música en vivo sobre los dos escenarios del festival familiar pondrán a todos a bailar al ritmo de norteño, cumbia y más durante la celebración anual. Este año, la cantante de música ranchera Carmen Jara y la Banda Perla Bonita amenizarán el evento. Además, no faltarán las opciones para probar de la cocina mexicana y disfrutar de los juegos mecánicos el 8 de junio, de 5 pm a 10 pm y el 9 y 10 de junio, de 12 pm a 10 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/BYNCorg

Días gratis en el Museo de Ciencia e Industria

Deja volar tu imaginación, mientras aprendes como los caricaturistas le dan vida a los queridos personajes de Pixar y explora la nueva exhibición de ‘The Science Behind Pixar’ durante los días gratis en el Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Dr.). Residentes de Illinois deben presentar una identificación con fotografía para entrar sin costo al museo, el 11 y 12 de junio, de 9:30 am a 5:30 pm. msichicago.org

Martes 12 de junio

Gnomeo y Juliet visitan Chicago

Los singulares protagonistas de la película animada ‘Sherlock Gnomes’ visitan Chicago para reunirse con sus fans en el Millenium Park (Chase Promenade South, 201 E. Randolph St.) este 12 de junio de 11 am a 7 pm. Habrá disfraces y diversión familiar.

Recorrido con linternas y marionetas

Llegó la temporada de los festivales en la ciudad de Chicago y este año podrás disfrutar de una variedad de experiencias al lado del río Chicago, incluyendo una procesión de luces con marionetas de forma de peces y música en vivo. El festival al aire libre girará en torno a la temática ‘Bajo el mar’. Únete al recorrido entre las Calles Franklin y Wells al lado del río Chicago, a las 8:30 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/LUMA8Chicago

Miércoles 13 de junio

Fogata familiar

Después de aprender a encender una fogata natural, están invitados a calentarse alrededor del fogón dónde también podrás asar malvaviscos durante el evento familiar en el Parque LaFollette(1333 N. Laramie Ave.) de 7 pm a 9pm. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/community-bonfire-la-follette

Jueves 14 de junio

Fiestas Puertorriqueñas

Salsa y merengue se escucharán por todo el barrio de Humboldt Park (1400 N. California Ave.) desde el 14 de junio, a las 3 pm, cuando arrancarán las celebraciones de las Fiestas Puertorriqueñas. Este año se presentarán los cantantes de salsa, merengue y reguetón José Alberto ‘El canario’, Jerry Rivera ‘El cara de niño’ e Ivy Queen ‘La diva’ durante el fin de semana de fiesta. Habrá entretenimiento, actividades para los niños, juegos mecánicos, vendedores de comida caribeña y artesanías, del 14 al 17 de junio, de 3 pm a 11 pm. La entrada es gratis. http://www.thepuertoricanfestival.com

Presencia Michoacana en el Medio Oeste 2018

Sábado 9 de junio

“Nuestro viaje hacia el norte, compartiendo historias de migración de negros y latinos del sur de Chicago”. Día para plantar, convivir y compartir comida, arte, cultura y diálogo sobre la migración afroamericana y latina al sur de Chicago y el fortalecimiento de la colaboración entre ambas comunidades. Platica con el Juan Mora-Torres, profesor de historia, en DePaul University. Historia de migración a los barrios de Bronzeville y South Chicago usando la mariposa monarca como símbolo nacional de migración y transformación. (Autobús sale a las 8:30 am de Casa Michoacán. Favor registrarse con tiempo. Cupo limitado, llama al tel. 3124919317). Lugar: Burnham Park & Pedestrian and Bike Bridge, East of 35th Street. 3155 S. Lake Shore Dr, Chicago, IL 60616. Hora: 9 am a 1 pm

Martes 12 de junio

Debate presidencial, elecciones 2018 en México

Panel de discusión sobre la elección presidencial mexicana de 2018 y sobre cuál es la agenda y el mensaje para la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos de América. Hora: 7 pm. Tercer debate presidencial. Hora: 9 pm. Lugar: Casa Michoacán, 1638 S. Blue Island Ave., Chicago, IL.

Miércoles 13 de junio

Presentación del Libro ‘Asociaciones de oriundos mexicanos en Chicagoacán. Del compromiso cívico local a la acción transnacional’ de Xóchitl Bada (El Colegio de Michoacán, 2017). Traducido por Cecilia Erandi López Aguilar. Lugar: Casa Michoacán, 1638 S. Blue Island Ave., Chicago, Illinois. Hora: 6 pm.

Viernes 15 de junio

Curso Básico de lengua purépecha. Material: Cuaderno de enseñanza de la lengua purépecha. Maestro: Dr. Amaruc Lucas. Método: Comunicativo Funcional. Hora: 9 am

Sábado 16 de junio

Michoacán Fest in The Park / Festival Michoacán en el Parque. Kermés, música, futbol, bailes folclóricos y toritos de petate. Lugar: White Eagle Woods, 7317 W 40 St. Lyons, IL. Hora: 10: 30 am.