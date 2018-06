La Universidad St. Agustine reduce 14% su costo de matrícula

La reducción representa un ahorro potencial de $1,800 al año para cada estudiante, lo que hace la educación universitaria más asequible

La Universidad St. Augustine acordó reducir el costo de la matrícula en un 14%. La medida entra en efecto para los estudiantes que se matriculen para las clases de otoño que comienzan el 27 de agosto.

Esta institución de educación superior ofrece licenciaturas en Trabajo Social, Psicología, Administración de Empresas, Sistemas de Información Computarizada y Administración de Hotelería y Restaurantes. También títulos asociados en Terapia Respiratoria, Educación Preescolar, Artes Culinarias, Administración de Empresas, Contabilidad, Sistemas de Información Computarizada, Servicio Social y Justicia Criminal, entre otros.

St. Augustine es una universidad independiente, sin fines de lucro, con cuatro ubicaciones en Chicago y una en Aurora. Está acreditada por la Higher Learning Commission of the North Central Association of Colleges and Schools. Su programa de Terapia Respiratoria cuenta con la acreditación continua de la Commission on Accreditation for Respiratory Therapy Care (CoARC) y el de Trabajo Social es un programa acreditado a nivel nacional a través Council on Social Work Education (CSWE).

En la Universidad St. Augustine un estudiante puede comenzar tomando clases acreditadas en español y después terminar sus estudios en inglés. Además, esta institución de educación superior se adapta a las necesidades de los estudiantes tradicionales y que trabajan y ofrecen clases de día, de noche y los sábados, así como cuidado de niños y estacionamiento gratuito. Más información al 773-878-8756 y en staugustine.edu.