Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 13 de julio

Taste of Chicago

Empanadas, hamburguesas, tacos y fresas con chocolate son algunas de las delicias disponibles para saborear de 70 diferentes restaurantes y 13 camionetas de comida que participarán en el parque Grant, ubicado en las esquinas de las calles Jackson y Columbus, en el festival culinario Taste of Chicago. El 13 de julio, de 11 am a 9 pm, y el 14 y 15 de julio, de 10 am a 9 pm. La entrada al evento culinario es gratis y para comer los boletos tendrán un precio de $10 por 14 boletos. http://www.tasteofchicago.us

Peter Pan

‘El hijo único de Nunca Jamás’ y líder de los niños perdidos siempre acompañado de su hada estará en el Teatro Shakespeare (800 E. Grand Ave.) para bailar y cantar sobre el escenario hasta el 19 de agosto. Boletos $22-$34. http://www.chicagoshakes.com/plays_and_events/peterpan

Festival de Latin Jazz

Los amantes de la música jazz y los ritmos latinos disfrutarán del duodécimo aniversario del Festival de Latin Jazz en el Parque Humboldt (1440 N. Humboldt Dr.) el 13 de julio, de 7 pm a 10 pm. Con las agrupaciones The Ruiz Belvis Collective, The Tito Carillo Quintet y Chuchito Valdés y el Chicago Latin Jazz Collaborative. La fiesta continua con el Trío de Ignacio Berroa y la Orquesta Afro Libre de Johnny Blas, el 14 de julio, de 1 pm a 9 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/jazz-city-latin-jazz-festival-humboldt

Festival de platillos a la parrilla

Es toda una tradición probar las costillas, las pechugas de pollo y las salchichas sobre la parrilla preparadas por los mejores cocineros durante el festival de comida Windy City Smokeout (560 W. Grand Ave.). Del 13 de julio, de 12:30 pm a 9 pm, el 14 y 15 de julio, de 9:30 am a 9 pm. Boletos $45-$130. http://www.windycitysmokeout.com

Playas de Chicago

Las 27 playas de Chicago se abren este fin de semana feriado. El público podrá relajarse al lado del lago y disfrutar de un día de campo con la familia de 11 am a 7 pm cuando estarán presentes los salvavidas. La temporada culmina el 3 de septiembre. La entrada es gratis. www.cpdbeaches.com

Exhibición ‘Arte Diseño Xicágo’

El Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) conmemorará su aniversario 31 con la exhibición ‘Arte Diseño Xicágo’, que destaca la influencia de los inmigrantes mexicanos en el arte de Chicago. Hasta el 19 de agosto. Entrada gratis. nationalmuseumofmexicanart.org

Exposición de flores

Grupos de visitantes podrán tomarse fotos con más de 20 colibrís enormes diseñados por artistas locales que colgarán del techo del invernadero del Lincoln Park (2391 N. Stockton Dr.) durante la exhibición de flores tropicales ‘Flower-Kissers’. Hasta el 23 de septiembre, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/summer-flower-show-lincoln-conservatory

Sábado 14 de julio

Carnaval de Chinelos

Tradicionales danzantes morelenses conocidos como Chinelos deleitarán al público con sus bailes y trajes festivos con la Internacional Banda Citlalli de Tepoztlán, Morelos. En 2600 W. 35th St., de 12 pm a 9 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/events/1485716831539642

Festival de hamburguesas

Los mejores cocineros locales prepararán una bandeja de hamburguesas de carne jugosa, pavo o tofu y verduras. En Roscoe Village (2000 W. Belmont Ave.) el 14 y 15 de julio, de 11 am a 10 pm. Boletos $10. http://www.chicagoevents.com/events/roscoevillageburgerfest

Baile de sonideros

Vamos a bailar al ritmo de cumbia y salsa toda la noche a cargo de Los Yaguarú, Internacional Carro Show y Nery Pedraza, quienes pondrán la música durante el concierto y baile en Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 7 pm. Boletos por adelantado $30. http://www.vivatumusica.com

Juegos pirotécnicos

Todos los miércoles y sábados, hasta el 1 de septiembre, los cielos sobre el centro de atracciones Navy Pier (600 E. Grand Ave.) se iluminan con fuegos artificiales a las 9:30 pm los miércoles y a las 10:15 pm los sábados. La entrada es gratis. navypier.com/fireworks

Domingo 15 de julio

Feria de verano en Chinatown

Bailarines disfrazados de leones encabezarán el aniversario número 40 del desfile y la celebración de la cultura, gastronomía y tradiciones chinas sobre la calle Wentworth (2200 S. Wentworth). El festival se llevará a cabo de 10 am a 8 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoevents.com/events/chinatownsummerfair

Película ‘Footlose’ al aire libre

La serie de más de 200 películas al aire libre en 160 parques del Distrito de Parques de Chicago proyectará la película de ‘Footloose’ en el Parque Piotrowski (4247 W. 31st St.) las 8:15 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/movies-parks-piotrowski-0

Evento para Quinceañeras

Todas las quinceañeras están invitadas a disfrutar de una sesión fotográfica gratis en Navy Pier (600 E. Grand Ave.) y un concierto a cargo del Mariachi Tradición Juvenil de 2 pm a 4 pm. La entrada es gratis. https://navypier.org/explore/programming-events/quinceanera

SummerDance

El grupo de cumbia Los Gaiteros de San Jacinto será acompañado por la compañía de baile Tierra Colombiana Folkloric. Bailarines le enseñarán al público los pasos típicos para bailar al ritmo de la música tradicional. La demostración de baile arranca a las 6 pm y la música a las 7:30 pm, en el Parque Grant (301 S. Columbus Dr.) al lado de la Fuente Buckingham. La entrada es gratis. http://www.ChicagoSummerDance.org

Lunes 16 de julio

Película ‘Charlie y la fábrica de chocolates’

Ven a ver el musical ‘Charlie y la fábrica de chocolates’ basado en el libro infantil sobre un niño que consigue un boleto de oro para entrar a la fábrica de chocolates de un hombre excéntrico. La película se dará en Navy Pier (600 E. Grand Ave.) al lado del Lago Michigan, a las 7 pm. La película se proyectará como parte de la serie ‘Water Flicks’. La entrada es gratis. navypier.org/free-outdoor-movie-series-water-flicks

Miércoles 18 de julio

Película ‘Mi Mundial’ al aire libre

Se acabaron los juegos pero llega la película ‘Mi mundial’ del autor uruguayo Daniel Baldi, que gira en torno a un futbolista que es reclutado por un equipo profesional. En el Parque Gage (2411 W. 55th St.) a las 8:15 pm. La entrada es gratis. https://latinoculturalcenter.org/programs/film-in-the-park