Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 10 de agosto

Festival cubano

Oscar D’León, el cantante neoyorquino, encabezará una cartelera cargada de talento latino para el fin de semana del Festival Cubano en el Parque Riis (6100 W. Fullerton Ave.) el 10, 11 y 12 de agosto, de 11 am a 10 pm. Además de música en vivo a cargo del salsero Gilberto Santa Rosa, Adalberto Álvarez y George Lamond, habrá demostraciones de cómo enrollar puros. Boletos para $20. thecubanfestival.com

Festival de perros calientes

Saborea perros calientes muy al estilo de Chicago durante el Festival del Hot Dog que se realizará en las esquinas de las Calles Clark y LaSalle, el 10 de agosto, de 11 am a 9 pm, y el 11 de agosto, de 11 am a 9 pm, y el 12 de agosto, de 11 am a 8 pm. Podrás probar más de 10 diferentes tipos de versiones de la receta original y disfrutar de música en vivo. Boletos $5. chicagohotdogfest.com

Peter Pan

‘El hijo único de Nunca Jamás’ y líder de los niños perdidos siempre acompañado de su hada estará en el Teatro Shakespeare (800 E. Grand Ave.) para bailar y cantar sobre el escenario hasta el 19 de agosto. Boletos $22-$34. http://www.chicagoshakes.com/plays_and_events/peterpan

Playas de Chicago

Las 27 playas de Chicago se abren este fin de semana feriado. El público podrá relajarse al lado del lago y disfrutar de un día de campo con la familia de 11 am a 7 pm cuando estarán presentes los salvavidas. La temporada culmina el 3 de septiembre. La entrada es gratis. www.cpdbeaches.com

Exhibición ‘Arte Diseño Xicágo’

El Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) conmemorará su aniversario 31 con la exhibición ‘Arte Diseño Xicágo’, que destaca la influencia de los inmigrantes mexicanos en el arte de Chicago. Hasta el 19 de agosto. Entrada gratis. nationalmuseumofmexicanart.org

Exposición de flores

Grupos de visitantes podrán tomarse fotos con más de 20 colibrís enormes diseñados por artistas locales que colgarán del techo del invernadero del Lincoln Park (2391 N. Stockton Dr.) durante la exhibición de flores tropicales ‘Flower-Kissers’. Hasta el 23 de septiembre, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/summer-flower-show-lincoln-conservatory

Sábado 11 de agosto

Festival de Arte Quetzal

Graba un diseño sobre una camiseta, diseña tu propia máscara y aprende de pintores técnicas para dibujar sobre lienzo durante el Festival de Arte Quetzal que se realizará en el SGA Youth and Family Services (3153 W. 47th St.) de 12 pm a 6 pm. Además, artistas locales exhibirán sus artesanías, murales y esculturas. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/ExpoCollective

Festival de arte y cultura

Durante el evento familiar ‘The Art of Flocking’ habrá música en vivo, actividades de arte y un desfile en la instalación de arte del muralista Héctor Duarte titulada ‘La Ronda Parakata’, cerca de la playa Margaret T. Burroughs (3100 S. Lake Shore Dr.) de 12 pm a 3 pm. Además, se ofrecerá transportación al evento. Los autobuses partirán de los parques Willye White, Piotrowski, y Tuley Park, a las 11 am y llevarán a la persona de vuelta a los parques a las 4 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/art-flocking-culmination-burroughs-beach

Festival de música ‘Lift Off’

Maluma, Reik, Alex Sensation, Luis Coronel, Bryant Myers, El Dusty, Lenin Ramírez y Sofía Reyes encabezarán la cartelera del festival de música alternativa en español que se realizará en el Parque Union (1501 W. Randolph St.) del 11 al 12 de agosto, de 1 pm a 10 pm. Boletos $99-$359. http://www.lof18.com

Festival de papalotes

Toda la familia que podrá aprender a construir un papalote o a diseñar obras de arte en el Jardín Botánico de Chicago (1000 Lake Cook Rd.) el 11 y 12 de agosto, de 1 pm a 10 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagobotanic.org/calendar/event/kite_festival

Acampar al lado del lago

Aunque sea por una sola noche, será una experiencia única el campar al lado del Lago Michigan durante el ‘Camp Northerly’, en Northerly Island (1521 S. Linn White Dr.) de 5 pm a 10 am. La Fundación de Parques de Chicago organizará el evento al aire libre e invitará a los participantes a dormir en una tienda de campaña, a degustar de antojitos y a entretenerse con juegos. Boletos $95-$150. http://www.chicagoparksfoundation.org/campnortherly

Noche caribeña

Los sonidos musicales de Puerto Rico, Cuba y la República Dominicana se escucharán por todo el centro de atracción Navy Pier (600 E. Grand Ave.) de 6 pm a 8 pm durante el concierto y baile titulado ‘Noche Caribeña’. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/PuertoRicanArtsAlliance

Desfile de regreso a clases

Como cada año desde hace casi nueve décadas, el tradicional desfile Bud Billiken recorrerá la carretera Martin Luther King Dr., entre la Oakwood Blvd. y el Parque Washington (5531 S. Martin Luther King Dr.) con el propósito de anunciar que se acerca el primer día de escuela en las Escuelas Públicas de Chicago. Los carros alegóricos y las bandas de música arrancarán a las 9 am. Este año, habrá dos grandes mariscales, el comediante Deon Cole y el rapero Vic Mensa. La entrada es gratis. http://www.budbillikenparade.org

Juegos Pirotécnicos

Todos los miércoles y sábados, hasta el 1 de septiembre, los cielos sobre el centro de atracciones Navy Pier (600 E. Grand Ave.) se iluminará con los diferentes colores de los fuegos artificiales a las 9:30 pm lo miércoles y a las 10:15 pm los sábados. La entrada es gratis. navypier.com/fireworks

Domingo 12 de agosto

Gran Jaripeo

Los Originales de San Juan, Grupo Exterminador, Reino Norteño, Banda La Querendona, Arrazadora y Banda Caliente encabezarán el evento familiar y concierto. Habrá música en vivo, comida deliciosa y la presentación de los caballos y toros de los mejores ranchos en la Plaza Garibaldi (2801 S. Washtenaw Ave.) a las 12 pm. Boletos $40. http://www.vivatumusica.com

Lunes 13 de agosto

Broadwaypalooza

En el Parque Millennium (201 E. Randolph St.) se destacará lo mejor de la escena teatral de Chicago durante el concierto al aire libre, en el que se presentarán porciones de las obras ‘A Bronx Tale, the Musical’, ‘Cats’, y ‘Charlie and the Chocolate Factory’, entre otras. El concierto arrancará a las 6 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/ChicagoDCASE

Martes 14 agosto

‘Coco’ en el parque

Conoce la historia de Miguel, un niño que sueña con llegar a ser un gran músico pero primero debe superar las trabas que le podrán sus familiares vivos y difuntos. La película animada titulada ‘Coco’ se proyectará en el Parque Millennium (201 E. Randolph St.) a las 6:30 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/ChicagoFilmOffice

Recorrido con linternas y marionetas

Están invitados a celebrar el Día del Amor en China durante una procesión de luces con linternas y música en vivo. Únete al recorrido entre las Calles Franklin y Wells al lado del río Chicago, a las 8:30 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/LUMA8Chicago

Miércoles 15 de agosto

Película en español al aire libre

Todos se carcajearán de risa al ver la comedia chilena ‘Se busca novio… para mi mujer’ sobre un hombre casado que decide buscarle novio a su esposa en vez de pedirle el divorcio. El largometraje será proyectado en el Parque Hermosa (2240 N. Kilbourn Ave.) a las 8:15 pm. La entrada es gratis. latinoculturalcenter.org/programs/film-in-the-park