Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 4 de enero

Winter WonderFest

No te pierdas la oportunidad de conocer a Santa Claus, subirte a la rueda de la fortuna, disfrutar de la música de varios grupos internacionales y patinar sobre la pista de hielo sin tener que soportar el frío en Navy Pier (600 E. Grand Ave.) hasta el 6 de enero, de 10 am a 10 pm. Boletos $10-$20. navypier.com/winter-wonderfest

Pista de hielo en el Parque Millennium

Patina al aire libre y disfruta de un chocolate caliente en buena compañía hasta el 6 de marzo del 2016 en el McCormick Tribune Ice Rink (201 E. Randolph St.) de lunes a jueves de 12 pm a 8 pm, viernes de 12 pm a 10 pm, sábados de 10 am a10 pm y domingos de 10 am a 9 pm. La entrada es gratis, $13-$15 para rentar patines. http://www.millenniumpark.org

Zoo Lights

Podrán ver como tallan esculturas en hielo, conocer a Santa, subirse al carrusel, escuchar música y patinar sobre la pista de hielo en el Zoológico Lincoln (2001 N. Clark St.) hasta el 6 de enero, de 4:30 pm a 9 pm. La entrada es gratis. http://www.lpzoo.org/events/calendar/zoolights

Presentación navideña

Ven a ver más de 50 árboles decorados con artefactos tradicionales del mundo durante la exhibición ‘Navidad alrededor del mundo’ en el Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Drive) hasta el 6 de enero de 2019, de lunes a viernes, de 9 am a 4:30 pm, y el sábado y domingo de 9:30 am a 5:30 pm. Este año, habrá arboles representativos de Asiria, Australia y Nigeria. Boletos $10.95-$21.95. http://www.msichicago.org

Árbol en el Parque Millenium

La tradición de 105 años continuará cerca de la escultura ‘The Cloud’ en el Parque Millenium (201 E. Randolph). En exhibición hasta el 6 de enero del 2019. La entrada es gratis. http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/dca/supp_info/tree0.html

Espectáculo de flores

Los invernaderos del Parque Lincoln Park (2391 N. Stockton Dr.) y el Parque Garfield (100 N. Central Park Ave.) serán transformados en un paisaje invernal. Los pinos estarán alumbrados con luces y flores de Pascua de diferentes colores mostrarán el camino por el conservatorio de plantas hasta el 6 de enero del 2019. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/parks-facilities/conservatories-greenhouses

Sábado 5 de enero

Desayuno con los Reyes

Desayuna y toma la foto del recuerdo con los Tres Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar serán los invitados especiales de la fiesta cultural en la que habrá actividades culturales para todos los niños y niñas y se ofrecerá rosca de reyes en la Iglesia New Life Lutheran (249 N. Bolingbrook Sr., en Bolingbrook) de 9 am a 11:30 am. Boletos $6-$12. bit.ly/ssipreyesmagos

Domingo 6 de enero

Desfile del Día de los Reyes Magos

El desfile con motivo de la celebración del Día de los Tres Reyes Magos comienza en la Secundaria Roberto Clemente, 1147 N. Western Ave. y culmina en el Parque Humboldt, 1440 N. Sacramento Ave., a las 3 pm. La entrada es gratis. prcc-chgo.org

Festival de los Tres Reyes Magos

Conmemorarán la tradición latinoamericana del Día de los Tres Reyes Magos con una fiesta en el Estadio Cicero (1909 S. Laramie Ave.) en Cicero, a las 4 pm. Los pequeños de la familia recibirán juguetes y podrán participar en una variedad de actividades divertidas. La entrada es gratis. http://www.thetownofcicero.com

Lunes 7 de enero

Días gratis en el Museo de Ciencia e Industria

Piérdete en un laberinto de maíz y súbete al tren de vapor durante los días gratis en el Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Dr.). La entrada será gratis para los residentes de Illinois con comprobante de residencia del 7 al 10 de enero, del 14 al 17, del 21 al 24 y del 28 al 31 de ese mes, de 9:30 am a 4 pm. msichicago.org