Adónde ir y quér hacer en Chicago y suburbios

Viernes 15 de marzo

Teñirán la laguna del Invernadero Garfield Park

Todos están invitados a utilizar un barco de control remoto para dispersar el tinte verde a lo largo de la laguna del Invernadero Garfield Park (300 N. Central Park Ave.) con motivo de la celebración del Día de San Patricio, a las 10 am. La entrada es gratis.

Celebración musical femenil

Las mujeres mezclarán música de todos los géneros sobre sus tornamesas durante el evento cultural que forma parte del Festival Sor Juana. Tres DJ locales, cada una con un sonido ecléctico, pondrán a todos a bailar durante la fiesta titulada ‘Femme Waves: Celebrating Women DJs’, que se llevará a cabo en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) de 6 pm a 10 pm. Boletos $15-$20. nationalmuseumofmexicanart.org

Foro educativo

El Instituto Cervantes (31 W. Ohio St.) realizará una plática con cuatro panelistas sobre sus contribuciones en el mundo de la ciencia. Teresa Nieves-Chinchilla, Natalia Nieto, Roser Matamala y Marta Guerrero platicarán con el público durante este evento cultural en conmemoración del Día Internacional de las Mujer, a las 6 pm. La entrada es gratis. cultura.cervantes.es

Exhibición ‘Loop’

Colocarán 13 instalaciones con música en el centro de atracciones Navy Pier (600 E. Grand Ave.) que iluminarán el sitio y proyectarán imágenes animadas para todo aquello que se anime a sentarse dentro del círculo interactivo. La exhibición artística titulada ‘Loop’ estará puesta hasta el 12 de mayo. La entrada es gratis. navypier.org/event/art-loop

Exposición de flores ‘Understory: The Layers of Light’

El invernadero de Garfield Park (300 N. Central Park Ave.) se llenará de flores de colores vibrantes y plantas impresionantes, que colgarán del techo y decorarán el espacio con motivo del inicio de la primavera. La exposición, titulada ‘Understory: The Layers of Light’ será diseñada para los aventureros, quienes podrán explorar el sotobosque sin tener que ir lejos de casa hasta el 12 de mayo, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. garfieldconservatory.org

Arte con énfasis social

El Centro para las Artes OPEN (2214 S. Sacramento Ave.) junto a la organización sin fines de lucro Envisioning Justice presentarán la exhibición de arte ‘INSIDE THE MIND: Control and Conditioning’ hasta el 19 de abril. En esta muestra artística se explorará el impacto de la conformidad y las opiniones de las multitudes sobre temas como la inmigración, la deportación y/o el encarcelamiento. La entrada es gratis. www.facebook.com/OPENcenterforthearts

Exposición de orquídeas

Tómate fotos con más de 10,000 flores preciosas de todos los colores del arcoíris en el fondo, mientras recorres la exhibición de orquídeas en el invernadero del Chicago Botanic Gardens (1000 Lake Cook Road) en Glencoe, hasta el 24 de marzo, de 10 am a 4 pm. Boletos $8-$12. www.chicagobotanic.org

Sábado 16 de marzo

Festival del Día de San Patricio

Teñirán el río de Chicago de verde antes de arrancar con el desfile de carros alegóricos en el centro de la ciudad, desde la avenida Columbus hasta la calle Monroe, a las 12 pm. Políticos y líderes de la comunidad irlandesa iniciarán la ceremonia, que se llevará a cabo en el área de río ubicado entre la avenida Michigan y la Columbus Dr., a las 9 am. La entrada es gratis. www.chicagostpatricksdayparade.org

Concierto de Pandora

Llegará a Chicago el ‘Juntitas Tour’, el espectáculo musical compuesto por el grupo Pandora y Yuri. El grupo de pop en español Pandora, nutrido por las integrantes Fernanda Meade, Isabel Lascurain y Mayte Lascurain, deleitará a sus seguidores con sus éxitos ‘Cómo te va mi amor’ y ‘Como una mariposa’ durante el concierto en el Rosemont Theatre (5400 N. River Rd., en Rosemont) a las 7 pm. Boletos $51. www.vivatumusica.com

Domingo 17 de marzo

Desfiles del Día de San Patricio

El desfile con motivo de la celebración del Día de San Patricio en el noroeste de Chicago arrancará en la escuela William J. Onahan (6634 W. Raven St.) a las 12 pm. La entrada es gratis. En el sur de la ciudad, el desfile se llevará a cabo sobre la Avenida Western, entre las calles 103 y 115, desde las 12 pm. La entrada es gratis. Más en www.northwestsideirish.org y www.southsideirishparade.org/event-info

Miércoles 20 de marzo

Espectáculo de flores y jardín de Chicago

La ciudad de Chicago le da la bienvenida a la primavera con la apertura de la exposición de flores ‘Flowertales: The Story Grows On!’, en Navy Pier (600 E. Grand Ave.) del 20 al 24 de marzo, de 10 am a 8 pm. Boletos $5-$20. https://navypier.org/event/chicago-flower-garden-show-2019

21 de marzo

Cena con Angélica Aragón

Una de las artistas más galardonadas de México, Angélica Aragón, llegará a Chicago para compartir una cena con sus seguidores de Chicago en el Museo Nacional del Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) a las 6:30 pm. La cena culminará con una entrevista en vivo con la actriz. Boletos $40. nationalmuseumofmexicanart.org

Sábado 30 de marzo

Money Smart Week

El Federal Reserve Bank de Chicago invita al pública a su Money Smart Week 2019 (Semana de Educación Financiera), que ofrece gran cantidad de eventos gratuitos para informar y educar a las personas sobre consumo y finanzas personales. Será del 30 de marzo al 6 de abril. Para ubicar eventos e inscribirse visite moneysmartweek.org/events. También puede consultar las redes socials en Twitter: #MSW2019, @moneysmartweek; Facebook: MoneySmartWeekNational; Instagram: #MSW2019, @ChicagoFed; y Pinterest: @ChicagoFed.