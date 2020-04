Ligthfoot firma orden ejecutiva para apoyar a inmigrantes y refugiados de Chicago ante el coronavirus

Para proteger a las comunidades de inmigrantes y refugiados de Chicago durante la presente epidemia de Covid-19, la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot promulgó una orden ejecutiva que establece beneficios, protecciones y servicios para esa población especialmente vulnerable.

A causa de su estatus migratorio, muchos inmigrantes no son elegibles para recibir beneficios y servicios federales, y no obtendrán el estímulo de $1,200 por persona incluido en el plan de rescate financiero aprobado por el Congreso. Eso agrava la situación de vulnerabilidad de las comunidades de inmigrantes y refugiados, cuyas fuentes de empleo e ingreso han sido severamente afectadas y no cuentan con frecuencia con apoyos como seguro médico o de desempleo.

“Esta orden es más de un decreto oficial, es una declaración de nuestros valores como ciudad y como estadounidenses… Desde que el Covid-19 llegó a las puertas de nuestra ciudad, hemos trabajado para asegurar que todos nuestros residentes están a seguros y con apoyo, incluidos los inmigrantes y refugiados, que son de los más vulnerables en esta epidemia…”, dijo Lightfoot.

El concejal del Distrito 22, Michael Rodríguez comentó que los inmigrantes y refugiados “son miembros de la comunidad vitales que trabajan en varias industrias y ayudan a que nuestra ciudad prospere cada día… Son nuestros familiares, colegas, vecinos y amigos. Aplaudo a la alcaldesa por defender a los indocumentados y sus familias para asegurar que son elegibles para recibir la asistencia económica que ofrece la Ciudad de Chicago durante esta pandemia”.

Restaurantes, hoteles y otras empresas de servicios en las que una gran parte de los inmigrantes tienen sus empleos han sido afectados por el cierre de actividades a causa del Covid-19, por lo que eso ha causado presiones sustantivas contra las comunidades..

La Ciudad de Chicago ha establecido programas en apoyo a la comunidad a los que inmigrantes, incluidos los indocumentados, y refugiados pueden solicitar apoyo durante esta crisis del coronavirus: