Prohíben venta de alcohol en Chicago después de las 9 pm durante epidemia de coronavirus

La venta de licor en toda la ciudad de Chicago después de las 9 pm ha quedado prohibida como una medida adicional para prevenir la expansión de la epidemia de coronavirus.

La orden, emitida por la alcaldesa Lori Lightfoot, el Departamento de Policía de Chicago (CPD) y el Departamento de Asuntos de Negocios y Protección al Consumidor (BACP), entra en vigor el próximo jueves 9 de abril. Ello permitirá reforzar el cumplimiento de la orden de quedarse en casa para frenar el COVID-19 y evitar congregaciones de personas que se registran por la noche en expendios de bebidas alcohólicas.

“Los Distribuidores de Vino y Licores de Illinois apoyan a la alcaldesa Lightfoot en esta medida para prevenir la expansión del coronavirus y para mantener a las comunidades de Chicago seguras… La industria del vino y el licor también reconoce la decisión de la alcaldesa de mantener a abiertos a los expendios de vinos y licores abiertos [en horarios diurnos] y ofreciendo a sus residentes acceso legal y seguro a productos regulados”, dijo Jeremy Kruidenier, alto directivo de la organización Distribuidores de Vino y Licores de Illinois en un comunicado.

Quien viole esta prohibición a la venta de alcohol después de las 9 pm podría enfrentar arresto, multas de $500 y revocación de la licencia para venta de licores.

“Durante esta crisis del COVID-19, hemos tomado todos los pasos posibles para mantener la seguridad de la población y la orden de hoy [en relación a no vender alcohol después de las 9 pm] amplía ese esfuerzo al asegurar aún más que las personas se queden en casa y, con ello, se salven vidas… Los dueños de negocios entienden que la seguridad y la salud públicas son más importantes que las ganancias y quiero agradecerles no solo por tener paciencia durante este tiempo sino, más importante, por su cooperación y alianza para mantener a toda nuestra gente segura”, comentó Lightfoot.

En paralelo, se informó que recientemente se han impuesto 21 multas, por hasta $120,000, a ocho negocios que violaron la orden estatal de distanciamiento social y cierre de operaciones de negocios no esenciales. En total se han recibido más de 1,000 quejas sobre negocios que incumplen las normas de emergencia, entre ellos restaurantes que sirven comida en su local, negocios no esenciales abiertos o supermercados en los que no se cumple el distanciamiento social.

Y la Policía de Chicago ha emitido 2,033 órdenes de dispersarse a personas que participaban en grandes concentraciones, incluidas 11 multas por hasta $5,500.

Más información sobre el coronavirus y las normas y servicios de Chicago ante la epidemia en: www.chicago.gov/coronavirus.