Celebridades realizarán concierto vía internet en apoyo de organización caritativa Covenant House

Estrellas de Hollywood y Broadway realizarán este 18 de mayo una presentación especial para celebrar a Covenant House, una entidad caritativa que opera a nivel internacional y ofrece asistencia en materia de vivienda, alimentación y cuidado médico a niños y jóvenes sin hogar.

Entre las celebridades participantes en un concierto vía intérnate figuran Jon Bon Jovi, Meryl Streep, Audra McDonald, Diane Keaton, Dolly Parton, Stephen Colbert, Martin Short, Rachel Brosnahan, John Dickerson, Eden Espinosa, Karen Olivo, Shereen Pimentel, Ana Villafañe y muchos más.

El evento comienza a las 8 pm Este (7 pm Centro) para generar apoyo para niño y jóvenes sin hogar y reconocer a quienes los apoyan en estas situaciones críticas de la epidemia de Covid-19. Será transmitido por Facebook, YouTube, Broadway on Demand, iHeartRadio Broadway, Stars in the House y Amazon Prime Video.

Lo que se recaude vía donaciones durante el evento beneficiará a los servicios de Covenant House en 31 ciudades y 6 países.

Más información sobre el concierto en www.covenanthouse.org