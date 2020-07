Urge incrementar el muy bajo índice de respuestas al Censo 2020 en Chicago

Las visitas de trabajadores del Censo a los hogares que no han llenado el cuestionario será a partir del 11 de agosto

La Ciudad de Chicago está teniendo el peor índice de respuestas del Censo 2020 en comparación con el resto de Illinois y otras ciudades en el país, afirmó Erika Aguirre, coordinadora del Censo en la región de Chicago. Actualmente, la participación de la población de Chicago ha sido hasta el momento de solo 54.8% de respuestas mientras que en el último conteo el porcentaje fue de 72.4% en la misma fecha durante el Censo de 2010.

Aguirre explicó que sin duda la pandemia del covid-19 ha jugado en contra pero que además hay mucha falta de información, sobre todo entre la comunidad latina, acerca de qué se trata el Censo y lo importante que es. “Entonces puede ser que no es tanto que no quieren llenar el censo sino que no entienden cómo embarca la vida de las personas”, dijo Aguirre.

Cada habitante en cualquier parte del país equivale a $14,000 en fondos federales en un lapso de 10 años. Esto significa que si el conteo de la población en Chicago no es preciso, la ciudad perdería miles de millones de dólares en fondos.

Los datos del Censo se utilizan para determinar principalmente dos cosas: la primera es para la redistribución del mapa de distritos electorales y la segunda para distribuir más de 1.5 billones de dólares en fondos federales anuales destinados para servicios públicos de salud, educación, transporte, entre otros servicios públicos, según el Departamento del Comercio de Estados Unidos, la agencia que supervisa el Censo.

Si los datos finales del conteo no reflejan realmente la población actual no habrá oportunidad de actualizarlos ni corregirlos sino hasta el próximo Censo de 2030.

“Sobre todo en tiempos de pandemia, necesitamos estar seguros de que nuestros hospitales, servicios de emergencia, escuelas tengan todos los recursos que necesitan”, dijo Aguirre.

Para abordar el problema de la baja participación del público, Aguirre dijo que la oficina del Censo en Chicago continúa trabajando cercanamente con iglesias, consulados, empresas, organizaciones sin fines de lucro, entre otras entidades. “Estamos tratando de hacer todas las campañas posibles con los medios y agencias, para llegar a las comunidades y hacerlos conocer cuál es la importancia del censo”, aseveró Aguirre.

Visitas de puerta a puerta

A partir del 11 de agosto trabajadores del Censo estarán visitando hogares puerta a puerta ya sea para otorgar información o para llenar el formulario por medios de tabletas y aplicaciones en línea, cuyo proceso no debería durar más de 10 a 15 minutos. En censos anteriores los trabajadores salían a golpear puertas a mediados de marzo o abril, pero debido a la pandemia este proceso ha tenido que esperar, dijo Aguirre.

Aguirre enfatizó que los funcionarios del Censo no entrarían a los hogares sino que se comunicarían con los dueños de hogar afuera del lugar de residencia. “Estaremos siguiendo todas la pautas de salud establecidas por los gobiernos locales, estatales y federales. Queremos que la gente se sienta segura ya que nosotros estamos haciendo todo lo posible para mantener a los censistas y las personas seguras [del coronavirus]”, dijo Aguirre.

Asimismo, el Censo 2020 aún sigue contratando trabajadores, especialmente aquellos que quieran trabajar en las áreas donde viven, dijo Aguirre. Si usted está interesado en trabajar para el censo, visite 2020census.gov/en/jobs.

“Es muy importante que la gente tome su tiempo para llenar el censo. No hay preguntas sobre ciudadanía [ni estatus migratorio]. Necesitan hacerlo para darle forma no solo al futuro de ellos sino también el de sus comunidades y de sus familias”, dijo Aguirre.

Cómo llenar el censo

La mayoría de los hogares en todo el país recibieron una invitación para llenar el censo en marzo. Llenar el censo no debería tomar más de 10 minutos. El censo, que es seguro y confidencial, debe ser llenado por el propietario o arrendatario y cada persona que habita en la casa debe ser incluida. No hay preguntas sobre ciudadanía y estatus migratorio. Si no ha llenado el censo, tiene hasta el 31 de octubre para hacerlo.

El censo puede ser llenado en línea, por teléfono o por correo.

En línea: Si usted recibió un número de identificación del censo de 12 dígitos por correo o en materiales dejados en la puerta de su casa, puede llenar el formulario en línea en my2020census.gov. Para cambiarlo al español, oprima el ícono de idiomas ubicado en la esquina derecha de la página.

Por teléfono: Para completar el censo o para dudas, llame al 844-468-2020, en español.

Por correo: Llene el formulario impreso que se envió a su hogar y devuélvalo por correo postal.

Para dudas y consultas sobre cómo llenar el censo, también puede comunicarse con Rosa Rubio del Centro Gads Hill al 312-945-6570.

