Renuncia alcalde texano tras decir que “solo los fuertes sobrevivirán a la tormenta”

Tim Boyd, alcalde de Colorado City de Texas, escribió un polémico post en su cuenta de Facebook la noche del martes, en donde habló sobre la histórica tormenta que golpea al país y sobre todo, al estado de Texas.

Comenzó su texto, escribiendo: “¡¡Déjenme herir algunos sentimientos mientras tengo un minuto!!”. Continuó diciendo que los ciudadanos deben nadar o hundirse, en vista de que “ni la ciudad ni el condado ni los proveedores de electricidad les deben NADA a ustedes y a su familia“.

Adicionalmente, el ex alcalde republicano dijo que estaba “asqueado y cansado” de aquellos que solo buscan ayuda ante la situación actual y que eso se debe a un “producto de un gobierno socialista“.

En el polémico post, que ha desaparecido de la red social Facebook, se lee que “solamente los fuertes sobrevivirán mientras que perecerán los débiles”.

De acuerdo con el diario The Dallas Morning News, Boyd ya había renunciado antes de escribir la publicación y su nombre permaneció en la página oficial de Colorado City hasta el día miércoles.

Who is Tim Boyd? Texas mayor quits after telling residents govt owes them 'nothing' amid winter storm outages pic.twitter.com/NeBYSOKMCh

— ~𝓣𝓮𝓷𝓪𝓬𝓲𝓸𝓾𝓼 𝓣𝓮𝓪𝓱~ (@TeahCartel) February 17, 2021