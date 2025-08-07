‘Chuy’ García hizo un llamado a cambiar el nombre de la Escuela Primaria Gary en La Villita

El cambio de los nombres de algunas escuelas públicas de la ciudad de Chicago está literalmente en el aire.

Bajo la nueva Junta de Educación, parece que el proceso de cambiar algunos nombres de las escuelas públicas para que reflejen los valores de diversidad e inclusión será más fácil.

Cuando menos a nueve escuelas públicas se les ha cambiado el nombre para que reflejen la cultura y el perfil de la mayoría de la gente que vive cerca de ellas.

Cabe decir que el cambio de nombre a las escuelas es una labor compartida por educadores, miembros de los concilios escolares y miembros y activistas de la comunidad.

En La Villita, existe un movimiento que aún no ha dado fruto para que se le cambie el nombre a la escuela Joseph E. Gary.

Gary fue un juez que en 1886 sentenció a muerte y a largas condenas de prisión, en un juicio que ha sido considerado injusto y prejuiciado, a ocho luchadores laborales conocidos como los ‘Mártires de Chicago’.

Nueve recientes cambios de nombre de escuelas

Las siguientes nueve escuelas han cambiado su nombre para mejor reflejar el presente y a las personas que asisten y viven cerca de ellas.

A la escuela Melville Fuller en el barrio Bronzeville se le cambió el nombre a James Farmer Jr. Aunque Fuller fue un miembro de la Suprema Corte, él apoyaba la segregación de las razas. En cambio, Farmer fue un líder por los derechos civiles.

El controvertido nombre de la Escuela Christopher Columbus, en el vecindario Ukraine Village, se cambió al de Primaria Ruth Bater Ginsburg, en reconocimiento a la jueza de la Corte Suprema.

A la escuela James Monroe, uno de los ‘padres fundadores’ de Estados Unidos, se le cambió el nombre a Escuela Elemental Logan Square.

A la Primaria Agassiz se le cambió el nombre a Harriet Tubman IB Escuela Mundial. Tubman fue una luchadora contra la esclavitud y logró liberar a cerca de 1,000 personas, transportándolas del Sur al Norte del país en el Siglo 19.

A la Academia de Idiomas Andrew Jackson se le renombró como Chicago World Language Academy en 2021. Jackson fue presidente de Estados Unidos en el siglo 19 y se le acusa de haber maltratado a los pueblos originarios.

La Academia de Matemáticas y Ciencias Caldwell es ya la Academia de Matemáticas y de Justicia Social Daisy Bates.

A la Primaria Enrico Tonti en la comunidad de West Lawn, los hispanos ahí le cambiaron el nombre a Academia Monarcas en homenaje a las mariposas monarcas y a los inmigrantes.

La Primaria George B. McClellan, nombrada por un general de la Guerra Civil, es ahora la Academia Minnie Minoso en honor de un popular beisbolista cubano de los White Sox que falleció el 1 de marzo del 2015.

En la década de 1950, el explorador Daniel Boone se hizo muy popular debido a un show de televisión con el actor Fess Parker. Pero a la Primaria Daniel Boone se le cambió de nombre a Primaria Mosaico.

La historia de Gary y los Mártires de Chicago

En La Villita, hay un nombre de una escuela primaria que es como una sombra, pero los miembros del Concilio Escolar Local (LSC) de ese plantel hasta el momento no han decidido cambiarlo.

Eso a pesar de que el comité que busca cambiar el nombre de la escuela Joseph E. Gary, en las cercanías de la Lawndale y Calle 31, entregó 900 firmas de los residentes apoyando un cambio de nombre.

La escuela Joseph E. Gary, abierta en el año 1909, lleva el nombre del controvertido juez que condujo el juicio a los ocho mártires de Chicago en 1886.

Los ocho mártires, la historia nos dice, luchaban por sindicalizarse en las fábricas y por la jornada laboral de ocho horas diarias. Antes de eso, un patrón en un sitio de trabajo podía forzar a un obrero a trabajar hasta 12 o 15 horas diarias. Y sin sindicatos que protegieran a los obreros, los patrones tenían todo el poder.

A los ocho mártires se les acusó de haber lanzado una bomba el 4 de mayo de 1886 en la Plaza Haymarket, cerca de las calles Randolph y Desplaines.

Ahí, se dice que un policía, de apellido Degan, murió. Pero un día antes la policía había disparado contra unos huelguistas en la compañía McCormick Harvesting en la esquina de la calle 26 y Avenida Western, en Pilsen. Ahí dos obreros murieron y otros fueron heridos.

No se comprobó que alguno de los ocho mártires hubiera lanzado la bomba. Es más, algunos de los acusados ni estuvieron ahí, en la Plaza Haymarket, nos cuenta la historia.

José Martí, el libertador de Cuba, vivía en Nueva York durante el juicio de los ocho mártires. Martí visitó Chicago para reportar para la prensa sobre el juicio.

Todo lo que va dicho, se pudo probar; pero no que los ocho anarquistas, acusados del asesinato del policía Degan, hubiesen preparado, ni encubierto siquiera, una conspiración que rematase en su muerte”, escribió Martí, famoso por su obra ‘Versos sencillos’.

Martí agrego que “la prensa entera… falseando el proceso, pintó a los siete condenados como bestias dañinas”.

Al final, los acusados fueron condenados a muerte y el 11 de noviembre del año 1887 fueron colgados George Engel, inmigrante alemán de 50 años y tipógrafo; Adolph Fisher, inmigrante alemán de 30 años y periodista; August Spies, inmigrante alemán, de 31 años y periodista también; y Albert Parsons, estadunidense, casado con la mexicana Lucy González de Parsons. Parsons era organizador y periodista, Además, Louis Lingg, otro inmigrante alemán, de 22 años y carpintero de profesión, se suicidó en su celda.

A los otros tres mártires les dieron largas sentencias de prisión: a Samuel Fielden, inmigrante inglés de 39 años, le dieron cadena perpetua; a Michael Schwabb, inmigrante alemán de 33 año, también cadena perpetua; y a Oscar Neebe, estadunidense de 36 años, le dieron 15 años de prisión y trabajo forzoso.

En 1893 el entonces gobernador demócrata de Illinois John Peter Altgeld, después de revisar el caso, conmutó las sentencias de Fielden, Schwabb y Neebe a tiempo servido.

Altgeld, dice la historia, concluyó que los ocho mártires fueron acusados falsamente y encontrados culpables en un juicio injusto. Altgeld también concluyo que el juez Gary estuvo lleno de prejuicios y el jurado fue inapropiadamente seleccionado.

Además, Altgeld concluyó que la evidencia no comprobó la culpabilidad de los acusados y señaló a este caso como un error judicial y producto de la política y la discriminación contra los extranjeros, en este caso los trabajadores inmigrantes que buscan organizarse.

Niños juegan en la Joseph E. Gary en La Villita, Chicago. Crédito: AP

Sigue el esfuerzo por cambiar el nombre de la escuela Gary

De vuelta al presente, el congresista Jesús ‘Chuy’ García habló ante el concilio escolar local de la Escuela Gary el pasado lunes 4 de agosto y le pidió a sus miembros que ejerzan el poder que tienen en sus manos y le quiten el nombre del este injusto juez a su escuela.

García dijo que su propio hijo asistió a esta escuela y pidió a los miembros del LSC hacer historia y cambiar el nombre a uno que refleje la cultura, la historia y la diversidad de los méxicoamericanos que viven alrededor de este plantel.

También hablo ese día ante el LSC el activista Refugio ‘Reggie’ González, quien también pidió al LSC seguir la voluntad de los que viven cerca del plantel para cambiar el controversial nombre.

“El nombre actual no refleja la herencia cultural, los valores o la identidad de los estudiantes, las familias o el vecindario circundante de la escuela”, dijo González. “Joseph E. Gary, aunque alguna vez fue una figura de estatura, es más recordado por su papel como el juez que presidió en el infame caso” de los Mártires de Chicago.

Refiriéndose al actual nombre de la escuela, González dijo “es hora de cambiar eso”.

En meses atrás, a sabiendas de que la comunidad mexicana quiere cambiar ese nombre, varios sindicatos laborales y figuras prominentes han dicho que apoyan el cambio de nombre a esta escuela en donde estudian hijos de los inmigrantes.

Entre los sindicatos que respaldan cambiar el nombre a esta escuela figuran Chicago Federation of Labor, Amalgamated Transit Workers y el Sindicato de Maestros de Chicago (CTU), según dijo Andrea Muñoz, activista en cambiar el nombre.

Entre los famosos que apoyan el cambio de nombre están los escritores Luis J. Rodríguez y Sandra Cisneros, la famosa activista Dolores Huerta, el poeta Carlos Cumpián y la abogada jubilada Virginia Martínez. También los concejales Michael Rodríguez y Byron Sigcho-López.

La historia está tocando a la puerta de los miembros del LSC de la Primaria Gary y solo falta que ellos escuchen y cumplan con la voluntad de la gran comunidad de La Villita.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.