Pasión con sabor brasileño: Jorgina Pereira y su restaurante Sinhá

Cuatro días por semana, Jorgina Pereira cocina, da la bienvenida a los clientes y dirige su restaurante de dos pisos y un jardín. Tras casi 20 años de trabajo al frente de Sinhá, ella continúa disfrutando con pasión esta aventura culinaria.

Pereira, originalmente de Río de Janeiro (Brasil), llegó a Estados Unidos con una beca para especializarse como trabajadora social. Sin embargo, decidió obtener una maestría en sistemas de información, desarrollando su carrera en esa área. Cuando llegó el momento de jubilarse, tras 25 años en ese campo, no pudo imaginar dejar un trabajo gratificante. Pereira buscaba “descansar su mente” y aprovechó la oportunidad de compartir otra de sus pasiones: la cocina de su país. Empezó la aventura como un servicio de catering, desarrollando sus habilidades de negocios para abrir su propio restaurante en 2006.

“Cuando abrí las puertas, era un pasatiempo”, dijo Pereira. “Pensaba, ‘no quiero dejar de trabajar, puedo hacer algo divertido’…”.

Sinhá, o ‘Señorita de la casa’ según su sitio web, se encuentra ubicado en 2018 W. Adams St. en el West Loop. Por fuera parece ser otra casa más del barrio. Pero, observando más de cerca, es uno de los pocos restaurantes en Chicago que opera completamente en una residencia, un detalle muy comentado en las redes sociales que ha atraído a una nueva multitud de comensales.

Jorgina Pereira, propietaria del Restaurante Sinhá, corta un pedazo de carne asada en rebanadas finas, para servir a los clientes el domingo 7 de septiembre de 2025. (Sofía Oyarzún) Crédito: Cortesía

Manon Dumazer, de Chicago, visitó el restaurante el domingo 7 de septiembre que justamente coincidía con el día de la independencia de Brasil. Animado por un video que su madre vio en TikTok, decidió invitar a su familia a celebrar su compromiso matrimonial y el cumpleaños de su hermano.

“Me encanta probar cosas nuevas y siento que esta es una experiencia muy única”, dijo Dumazer mientras esperaba pasar al comedor del primer piso. “Me gusta mucho que el restaurante sea en una casa donde se pueda charlar con otras personas al ingresar. Me encanta cómo une a la gente y su sentido comunitario”.

Aunque el ambiente en una casa es una gran atracción para los comensales, Pereira enfatizó que se considera, más que todo, un restaurante establecido.

“Recuerde, esto es un restaurante”, ella dijo. “Tiene licencia comercial, no es diferente de cualquier otro… Solo es la apariencia que no es común”.

Pereira mantiene su establecimiento atractivo para nuevos clientes buscando siempre “recetas nuevas”, y modificándolas para quienes tengan restricciones dietéticas.

“Cocino la comida brasileña, pero siempre estoy alterando las recetas”, dijo Pereira. “Nunca digo que es un restaurante de auténtica comida brasileña, porque no lo es. Siempre estoy ensayando; de otra manera me aburriría”.

George Savitzski (centro), de Brasil, celebra su cumpleaños con un grupo de amigos en el comedor exterior de Sinhá. (Sofía Oyarzún) Crédito: Cortesía

Las adaptaciones de la comida son apreciadas por sus clientes. Martha Jiménez manejó una hora y media desde Racine, Wisconsin, con una querida amiga a quien considera como su propia madre. Deseosas de probar las nuevas recetas, reservaron con un mes de anticipación; una espera que Jiménez dijo que totalmente valió la pena.

“Estaba absolutamente delicioso”, dijo Jiménez. “Las texturas, los distintos sabores, estaba riquísimo. Poder degustar tantos platos fuertes, con tanta variedad… ¿En dónde más encontramos eso? En ningún lado”.

Pereira sigue adelante con una mente abierta a las posibilidades, muy satisfecha por el éxito que Sinhá ha logrado en todos estos años.

“Nunca se sabe cuántos años vas a vivir”, ella dijo. “Estoy muy orgullosa por no depender del gobierno para nada. Sí, tengo mi seguro social, pero trabajé para ganar eso, así que lo que recibo, lo merezco”. Sin embargo, Pereira continúa enfrentando nuevos retos. “Debes hacer tu propia cosa, crear tu propia manera de vivir”.