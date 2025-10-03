Recuerdan a los Young Lords y la lucha boricua de Chicago de las décadas de 1960 y 1970

Omar López recuerda su vida de joven en el barrio Humboldt Park, en el lado noroeste de Chicago.

“Yo tenía 17 años y nos pasábamos peleando constantemente con los jóvenes polacos e italianos allá por el año 1963”, recuerda López, quien emigró de San Luis Potosí, México, en aquella época.

Un día, a él y a su amigo Kenny Smith los persiguieron otros jóvenes de otro grupo rival.

Después Kenny le dijo: “Vamos a ver a mis amigos” y fueron por la Avenida Hermitage y la Calle Halsted a ver a los Young Lords.

Fue ahí que López, quien en esa época era estudiante de la Secundaria Tuley, ahora llamada la Secundaria Clemente, conoció a José ‘Cha Cha’ Jiménez, el joven líder de los Young Lords, una pandilla.

Jiménez, como algunos lectores ya saben, falleció el 10 de enero de 2025 en Chicago a la edad de 76 años. Sus restos fueron enviados a su pueblo natal de Caguas, Puerto Rico.

‘Cha Cha’ Jiménez en 1968, año en que la rebeldía de la juventud brotó en lugares como París, Ciudad de México y Chicago, transformó a los Young Lords en una organización cívica y luego en un partido político.

Miembros de los Young Lords protestan contra la Guerra de Vietnam en una marcha de Lincoln Park a Humboldt Park, Chicago, en 1969. (Cortesía Museo de Arte de la Universidad DePaul) Crédito: Cortesía

Apropiadamente, el Museo de Arte de la Universidad DePaul, en el 935 W. Avenida Fullerton, abrió el pasado 11 de septiembre 2025 la exhibición ‘Tengo Lincoln Park en mi corazón: Young Lords in Chicago’, que continuará abierta hasta el 8 de febrero de 2026. La entrada al museo es gratuita.

La exhibición es un muestrario de cómo este grupo de jóvenes puertorriqueños se transformó en una organización política similar a la organización afroamericana de los Panteras Negras.

Después de esta transformación por su icónico líder ‘Cha Cha’ Jiménez, los Young Lords dejaron las riñas a un lado y se dedicaron a transformar a su comunidad de Lincoln Park, entonces un barrio con fuerte presencia boricua, y a luchar por la independencia de Puerto Rico, un país que es colonia de Estados Unidos desde 1898.

La exhibición capta magníficamente este movimiento y su transformación con fotografías, afiches, periódicos, un video y una instalación.

La exhibición contiene material de archivo, artefactos históricos, fotografías, murales y grabados con trabajos de parte de Carlos Flores, Ricardo Levins Morales y John Pitman Weber.

También incluye un trabajo de Sam Kirk y una instalación por Arif Smith con Crazy Betty, la cual invita a los visitantes a relacionarse con uno de los movimientos más influyentes por los derechos civiles de los latinos.

En una vitrina se muestra la boina color morada que usaban los Young Lords con un botón cuyo lema era “Tengo a Puerto Rico en mi Corazón”.

Piezas de la exposición ‘Tengo Lincoln Park en mi corazón: Young Lords in Chicago’. (Cortesía Museo de Arte de la Universidad DePaul) Crédito: Cortesía

Mural del artista John Pitman Weber que es parte de la exhibición ‘Tengo Lincoln Park en mi corazón: Young Lords in Chicago’. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

A unos meses de nacido ‘Cha Cha’ Jiménez, su madre Eugenia Rodríguez viajó con él de Puerto Rico a Nueva York. Luego fueron a un campo agrícola cerca de Boston en donde se reunieron con el papá de ‘Cha Cha’, Antonio Jiménez.

De ahí se mudaron a Chicago al barrio conocido como Lincoln Park, el cual era en parte en las décadas de los 1950 y 1960 un barrio boricua.

Sí, antes de que la gentrificación, la renovación urbana y otras fuerzas políticas mayores de esa época desplazaran a los puertorriqueños de ese barrio que se convertiría, con millones de dólares de inversiones, en un barrio de gente adinerada y preponderantemente de raza blanca.

En 1969, los Young Lords Organization, bajo el liderazgo de ‘Cha Cha’ Jiménez, tomaron, o como se decía en esos años “liberaron”, la iglesia Armitage Avenue United Methodist Church.

Fue de esta manera que los Young Lords ya completamente politizados comenzaron a operar un centro daycare, un programa para ofrecer desayunos a los niños estudiantes y una clínica de salud.

Los periódicos y volantes en la exhibición muestran que los Young Lords desde ese año decían que la salud es un derecho humano, no un privilegio.

López recordó a La Raza que él se convirtió en el Ministro de Información de los Young Lords y dijo haber ayudado a diseñar el botón con la leyenda “Tengo Puerto Rico en mi corazón”.

López dijo que Cha Cha era “muy carismático, nunca hablaba fuera de orden, hablaba muy bien y era muy consistente, era un líder natural”.

Del trabajo de los Young Lords y los Panteras Negras, sus aliados, nacieron clínicas de salud en la ciudad, la idea de brindar un desayuno a los niños latinos y afroamericanos en las escuelas públicas y el buscar soluciones políticas a los problemas sociales.

López dijo que su afiliación con los Young Lords terminó en 1973 y se dedicó a organizar otras cosas y asuntos en Humboldt Park, su barrio adoptivo. Él también, le dijo a La Raza, ayudó a organizar a los estudiantes latinos en el Loop College (hoy Harold Washington College) bajo el nombre de OLAS.

La influencia de los Young Lords logró llegar hasta Nueva York en donde se abrió un capítulo también.

Jacqueline Lazu, profesora de idiomas modernos y de español en DePaul, ha escrito mucho sobre los Young Lords y es una hábil conocedora de su historia y legado.

La exhibición ‘Tengo Lincoln Park en mi corazón’ “confronta el borrar del espacio que dio auge a la lucha por justicia de los Young Lords”, dijo Lazu. “Estos trabajos reclaman ese terreno, haciendo visible este vecindario que formó el movimiento y sigue insistiendo que la memoria de esa lucha perdure”.

El lema ‘Yo tengo Puerto Rico en mi corazón’ que identificaba al movimiento de los Young Lords. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Dato exacto

La exhibición ‘Tengo Lincoln Park en mi corazón: Young Lords in Chicago’ está abierta hasta el 8 de febrero de 2026 en el Museo de Arte de DePaul.

Para los lectores que gusten visitar el Museo de Arte de DePaul sus horarios son los siguientes:

lunes y martes está cerrado; miércoles y jueves abre de 11 am a 7 pm; y de viernes a domingo está abierto de las 11 am, a las 5 pm. Su teléfono es 773-325-7506.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.