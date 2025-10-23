Pritzker crea un grupo para documentar abusos de agentes federales durante redadas en Chicago

En respuesta a las agresivas acciones de aplicación de la ley migratoria federal de agentes federales en el área de Chicago, el gobernador JB Pritzker firmó este jueves 23 de octubre una orden ejecutiva para crear la Comisión de Responsabilidad de Illinois (IAC, por sus siglas en inglés). La comisión tiene la tarea de documentar y evaluar la conducta de los agentes federales durante acciones como la Operación Midway Blitz en Illinois.

La Orden Ejecutiva 2025-06 se emite en medio de la falta de supervisión federal sobre tácticas de aplicación cada vez más militarizadas, que han incluido agentes enmascarados en vehículos sin identificación, uso excesivo de la fuerza, redadas militarizadas, despliegue de irritantes químicos y reportes de conducta violenta por parte de oficiales federales en Chicago y en todo el estado. El gobernador Pritzker condenó estas acciones como un “asalto de estilo militar” contra los residentes de Illinois, enfatizando la necesidad de transparencia y rendición de cuentas.

“[La administración Trump] está llevando al límite su autoridad, aterrorizando a nuestras comunidades y desconsiderando toda rendición de cuentas”, dijo Pritzker en una conferencia de prensa este jueves. “No responderemos a la intimidación con miedo; responderemos con la verdad”.

La IAC será presidida por el exjuez federal Rubén Castillo y contará con el apoyo del Departamento de Derechos Humanos de Illinois. Su misión incluye crear un registro público de las acciones de aplicación federal, evaluar el impacto en las comunidades locales y recomendar cambios en las políticas para prevenir abusos futuros.

El anuncio se produce tras las redadas del jueves por la mañana en La Villita, en Chicago, marcando el segundo día consecutivo en que el vecindario fue objeto de estas operaciones. Agentes federales, incluyendo efectivos de la Patrulla Fronteriza, detuvieron a varias personas y lanzaron gas lacrimógeno a la multitud sin previo aviso.

Se insta a los residentes a reportar sus experiencias y acceder a recursos a través del sitio web de la comisión en ilac.illinois.gov. Se espera que la IAC entregue sus hallazgos y recomendaciones al gobernador antes del 31 de enero de 2026.

La creación de la comisión coincide con la extensión de 30 días de la orden de restricción temporal de un juez federal contra el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago. Se espera que la Corte Suprema de EEUU decida “muy pronto” si la Guardia Nacional puede ser desplegada en la ciudad y el estado, según un informe de estado presentado a principios de esta semana.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.