Sheinbaum celebra que “por primera vez” España lamente la violencia de la conquista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este viernes como “importante” y un “primer paso” por parte de España las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que afirmó que “hubo dolor e injusticia” en la conquista y que “justo es lamentarlo” al considerarlo parte de la “historia compartida”.

“Es la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante. Es, desde mi punto de vista, un primer paso y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho”, afirmó Sheinbaum en su conferencia matutina, al comentar el discurso de Albares durante la inauguración en Madrid de la exposición ‘La mitad del mundo. La mujer en el México indígena’.

La mandataria mexicana enmarcó el gesto en los primeros resultados de la solicitud de perdón formulada en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) por los agravios de la conquista.

Albares, durante su discurso, explicó que la historia que comparten México y España es “muy humana y como toda historia humana tiene claroscuros y también ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición”.

Pese a que dio la “enhorabuena por este primer paso del canciller del gobierno español”, Sheinbaum reiteró la petición de perdón que España, a su juicio, le debe a México.

“El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. No es humillante, al contrario, reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar. Y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos y a los pueblos”, afirmó.

“Durante un tiempo se habló del encuentro de dos culturas, que de efecto siempre hubo el encuentro de dos culturas, pero fue muy violento. Fue un proceso de invasión violenta”, expuso Sheinbaum.

La exposición que en España inauguró el ministro español, ‘La mitad del mundo. La mujer en el México indígena’, es un homenaje al universo femenino, en el que, a través de cerámicas, textiles, esculturas y joyas, se pone de manifiesto el papel de la mujer como transmisora de cultura y tradición, tanto en el ámbito doméstico como en el terrenal y espiritual.

La muestra, que reúne 435 piezas procedentes de diversos pueblos indígenas de todo México, se presenta en cuatro sedes en Madrid: el Museo Arqueológico Nacional (MAN), la Fundación Casa de México en España, el Instituto Cervantes y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que ofrecen distintos aspectos del universo indígena femenino.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, interviene en la inauguración de la exposición ‘La mitad del mundo. La mujer en el México indígena’ en Madrid. Crédito: EFE

La comisaria y experta en arte precolombino Karina Romero explicó en un recorrido por las cuatros sedes que esta es una impresionante exposición no solo por su tamaño, sino por que muchas de las piezas no habían salido antes de México.

Es el caso de la ‘Diosa madre’ o ‘Señora del cielo’ que da la bienvenida en el Museo Arqueológico, una enorme pieza de diorita, de la cultura popolca, y para cuyo viaje fue necesario el consentimiento de la comunidad de Puebla.

Las piezas que se exponen dan fe de “los treinta siglos de la historia de la mujeres indígenas” y de su capacidad para preservar y transmitir saberes, creencias y costumbres, y demuestran que “las culturas de México no son culturas del pasado, son culturas y creencias que aún perviven”, explicó la comisaria.

Las cuatro partes que componen la muestra se podrán visitar hasta el mes de marzo 2026, salvo la de Casa México, que sólo estará hasta mediados de febrero 2026.

Las relaciones entre México y España han vivido momentos de tensión después de que el rey Felipe VI no fuese invitado a la toma de posesión de Sheinbaum en octubre de 2024, que la mandataria mexicana justificó por la falta de respuesta de Madrid a la solicitud de perdón hecha previamente por el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y ante lo que el Gobierno español decidió no enviar a ningún representante en un hecho sin precedentes.

Con estas declaraciones de Sheinbaum y Albares se percibe un acercamiento significativo entre los gobiernos de México y España.