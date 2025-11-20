La obra de Nicolás de Jesús se proyecta entre Michoacán y Chicago

El artista mexicano Nicolás de Jesús, quien vivió en Chicago del 1989 a 1993, informó a La Raza que tiene una nueva exposición de su obra de arte en Michoacán, México.

Su exposición se titula ‘No Kings: Nadie es ilegal en tierra robada’ y abrió el pasado 25 de octubre 2025 en la Galería Plaza San Miguel, en la ciudad michoacana de Pátzcuaro. La exhibición, la cual contiene varios ejemplos de su arte, continuará hasta finales de diciembre.

“Nicolás vivió en Estados Unidos como migrante y regresa de manera intermitente a realizar exposiciones en el país vecino [EEUU]. La obra pictórica que expone en Michoacán se inspira en lo que observó en las manifestaciones iniciadas en junio de 2025, donde contempló la diversidad de la sociedad norteamericana unida en protesta colectiva contra el autoritarismo, el fascismo y la persecución de los migrantes con el grito de ‘No Kings!’”, dice la página de Facebook de dicha galería en Pátzcuaro.

De Jesús, de 65 años, es conocido a nivel internacional, habiendo exhibido en su país desde 1986 hasta el presente en numerosas exposiciones en diferentes ciudades de la república azteca.

Aparte de eso, este artista de origen nahua, nacido el 6 de diciembre de 1960 en Amelyaltepec, estado de Guerrero, ha llevado su arte más allá de las fronteras de México.

Él ha expuesto en museos de las ciudades de Nueva York, Chicago, París y en varias partes de Asia.

La página de Facebook de la Galería Plaza San Miguel hace énfasis en el hecho que aun estando en México este artista plasma en su arte los temas de actualidad de Estados Unidos, en donde ahora los inmigrantes mexicanos y latinoamericanos están siendo perseguidos y detenidos por la actual administración.

Exhibición en Pátzcuaro, Michoacán

“La obra de Nicolás de Jesús plasma la marcha conjunta de anglosajones, mexicanos, latinoamericanos y afroamericanos contra el retroceso democrático del totalitarismo que destruye las aspiraciones de una vida justa y digna colectiva”, dice esta galería michoacana.

“Nicolás de Jesús expresa que la inconformidad no es solamente entre mexicanos o latinos, es generalizada en toda la Unión Americana, describe que la gente reaccionó movilizándose y organizándose, pues se da cuenta de que fueron engañados con las falsas promesas de un país que afirmaba ser garante de la libertad y el respeto de los derechos humanos, más que actualmente pisotea la dignidad de sus ciudadanos”, relata la galería.

“En Estados Unidos esta situación se amplía en toda la sociedad tornándose brutal en el presente, con la persecución de la policía migratoria que separa padres de hijos y criminaliza a los trabajadores indocumentados. El pasado 18 de octubre en más de 50 estados de Norteamérica hubo marchas multitudinarias afirmando que el poder debe volver al pueblo”, concluye este tributo de la galería Plaza San Miguel a la obra de Nicolás de Jesús.

Nicolás de Jesús durante el tiempo en que vivió en Chicago. (Cortesía Nicolás de Jesús) Crédito: Cortesía

De Jesús, Chicago y su arte

Durante una charla, Nicolás de Jesús relató a La Raza sus recuerdos de su estancia en la Ciudad de los Vientos, en donde vivió y expuso su arte en varias galerías, incluyendo en Expressions Graphics en Oak Park, Illinois.

“Yo llegué a Chicago en 1989 y experimenté esa opresión que se siente por ser inmigrante,” nos dijo de Jesús. “Yo tuve que llegar sin documentos, pero vi la forma de alguna manera trabajar en mi arte”.

En Chicago el artista vivió en La Villita, en el Lado Norte y en Pilsen.

“Aquí en Estados Unidos te estigmatizan y te marcan y te llaman un criminal por no tener papeles, ¿entonces ser un artista es ilegal?”, se pregunta este artista.

El artista guerrerense cuenta que en Chicago él y artistas como Tomás Brindas, quien era de Durango, y René Arceo, quien es de Michoacán, y algunos otros socios fundaron el Taller Mexicano de Grabado en Pilsen.

Ya con varios trabajos de arte realizados en dicho taller, De Jesús y otros artistas locales realizaron varias muestras de arte a lo largo y extenso de la ciudad de Chicago.

De Jesús cuenta que inclusive llegaron los artistas de este innovador taller, ahora inexistente, a tener hasta seis exposiciones en diferentes lugares al mismo tiempo.

“Fue algo muy interesante”, recalcó de Jesús.

Una vez ante una interrogación a su hija más pequeña por un agente de aduanas, De Jesús dijo que le dijo al oficial: “Yo he dado más a este país de lo que me ha dado”.

En 1993, De Jesús y su familia decidieron regresar a México y tiempo después se mudaron a Cuernavaca, Morelos.

En 2015, De Jesús expuso su arte en la ciudad de París e incluso invitó a Esperanza Gama, una artista de Pilsen, a exponer también su arte en la Ciudad Luz.

Ahí expuso su arte a invitación de los directivos de la Asociación por la Estampa y el Arte Popular de París.

En 2022, el Neuberger Museum of Art de Nueva York expuso su arte en una exhibición que se tituló ‘Nicolas de Jesús: A Mexican Artist for Social Justice’, la cual corrió de septiembre a diciembre de 2022.

Algunas de las obras de Nicolás de Jesús en la exposición ‘No Kings: Nadie es ilegal en tierra robada’ en la Galería San Miguel de Pátzcuaro, Michoacán. (Facebook Galería Plaza San Miguel) Crédito: Cortesía

De niño, el artista creció mirando a su padre Pablo de Jesús trabajar e ir a vender piezas de barro.

Luego, el artista Felipe Ehrenberg llegó a Amelyaltepec y le sugirió a su papá que trabajara el papel amate como lo hacían sus ancestros nahuas en tiempo precolombinos.

De ahí, Nicolás aprendió este proceso y agregando figuras de catrinas y esqueletos surgió su arte. Con el tiempo, el arte de Nicolás de Jesús se volvió más crítico al enfocarse en buscar la justicia social a través del arte.

Al principio, Nicolas de Jesús quería ir a estudiar a una academia o a una universidad, pero Ehrenberg lo disuadió diciéndole que ahí solo lo iban a confundir y mejor lo recomendó con un taller de grabado en la Ciudad de México.

A la fecha hay dos libros sobre el arte de este talentoso artista. Uno se titula ‘Nicolás de Jesús, Pintor-Grabador’, publicado por Hartmut Zantke en Alemania y está en los idiomas español, náhuatl, inglés y alemán.

El otro libro se titula ‘Nicolás de Jesús: A Mexican Artist for Global Justice’ y fue publicado en inglés por el Museo de Arte Neuberger en 2022 y editado por Patrice Giasson.

