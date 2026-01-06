‘Puertas de papel’, una invitación a mirar la inmigración con ojos compasivos

“Tengo 48 años de edad”, nos dice Selene Partida. “Y de ellos, 35 años los he vivido como migrante en Estados Unidos”. Ella es mexicana, procedente de Toluca, Estado de México, con raíces michoacanas.

Partida, ahora de Mount Prospect, Illinois, nos cuenta que ella creció en La Villita, a donde llegó de 13 años desde México con su familia. También vivió en Sur Chicago y en Berwyn, Illinois.

Por más de 20 años ha ejercido trabajos como experta en comunicaciones y vinculación comunitaria y relaciones públicas. De esos años, como cinco fueron dedicados a comunicación en tiempos de emergencia y situaciones de alto riesgo.

Actualmente, Partida es diputada migrante suplente en el Congreso mexicano y ella agrega que “es una posición honorifica que me permite estar disponible en caso de ser requerida”.

“Pero mi labor principal no es la política”, dice Partida. “Mi trabajo está enfocado en proyectos comunitarios y humanitarios. Además, dirijo iniciativas en bienes raíces como cofundadora de ROG Karmma Group y servicios hipotecarios con la intención de educar y empoderar a nuestra comunidad para que puedan acceder a vivienda propia y construir estabilidad para sus familias.”

Partida también es escritora, y su libro ‘Puertas de papel’ aborda el tema de la migración desde una perspectiva humana. Sobre ello, Partida habló con La Raza.

¿Cuál es el tema o enfoque de tu libro ‘Puertas de papel’?

‘Puertas de papel’ aborda la migración desde un enfoque profundamente humanitario. Es un libro que busca mirar más allá de los números y las políticas, y centra la atención en las emociones, las ausencias, los sueños y la fuerza de quienes hemos construido una vida lejos de nuestra tierra.

Mencionas que en el libro cuentas vidas “entre dos mundos” de varios inmigrantes. ¿Cuáles son sus nombres?

No es un libro basado en historias individuales de migrantes. Incluye experiencias inspiradas en la vida cotidiana de miles de personas para explicar la narrativa migratoria, pero mantengo sus nombres en confidencialidad o uso anonimato para proteger su vida privada.

Cuéntanos tu experiencia como inmigrante. ¿Cuándo llegaste, qué retos has enfrentado y de dónde eres?

Soy originaria de Toluca, Estado de México, con raíces michoacanas. Llegué a La Villita en Chicago en 1991, cuando estaba por cumplir 13 años. Como muchos migrantes, enfrenté dos retos muy grandes: aprender el idioma y descubrir, a esa edad, que era indocumentada. En aquel tiempo no existían programas como DACA o las protecciones para ‘dreamers’, así que seguir estudiando o encontrar trabajo era extremadamente difícil. Esa realidad marcó mis primeros años y también mi determinación.

¿Por qué el título ‘Puertas de papel’?

Quienes hemos vivido la experiencia de no tener documentos entendemos que, sin esos papeles, muchas puertas simplemente no se abren. De ahí nace el título: ‘Puertas de papel’, un recordatorio de que a veces unas cuantas hojas definen nuestra seguridad, nuestras oportunidades y hasta nuestra posibilidad de soñar.

¿Qué te motivó a escribir este libro?

Comencé a escribirlo en enero [de 2025], cuando empezó esta crisis migratoria. Vi cuánta necesidad había de explicar la migración desde un ángulo humano, lejos de prejuicios. Quise darle voz a miles de migrantes que no siempre son escuchados. Quise que este libro cruzara fronteras y derribara estigmas. Era mi forma de aportar a una conversación que nos toca a todos.

¿Qué reacción has recibido del público?

Las presentaciones se han convertido en espacios de conversación, reflexión y comunidad. La gente recibe el libro con mucho cariño, porque sienten que habla de ellos, de sus padres, de sus hermanos. Muchos me dicen que por primera vez ven su historia contada con respeto y humanidad. Y eso confirma que necesitábamos estos espacios para hablar de migración desde la empatía.

El libro está en dos ediciones, español e inglés. ¿Es así?

Sí. Ambas ediciones salieron al mismo tiempo porque este mensaje no debe quedarse solo entre migrantes. Está escrito para que cualquier persona, sin importar su origen, pueda entender nuestro caminar.

¿Cuál es tu visión sobre la migración de México a Estados Unidos?

La migración es un fenómeno histórico que ha existido por siglos y seguirá existiendo. Nace de la necesidad de buscar oportunidades y de la obligación moral de proteger y sostener a nuestras familias. México es un país con un enorme potencial, y siempre aconsejo que, si es posible, se intente primero en casa. Estar con la familia, crecer con los hijos y vivir entre los nuestros tiene un valor incalculable. Pero para quienes deben partir, la migración se convierte en un acto de amor y supervivencia.

¿Algo más que quieras compartir con los lectores de La Raza?

‘Puertas de papel’ es más que un libro: es un puente. Es una invitación a mirar la migración con ojos más compasivos y a reconocer la dignidad de quienes cruzan fronteras visibles e invisibles todos los días. Mi anhelo es que esta obra inspire conversaciones, derribe estigmas y recuerde que, aunque vivamos entre dos mundos, tenemos el derecho de sentirnos parte de ambos.

El libro ‘Puertas de papel’ está disponible en Amazon (amzn.to/4iT6SMK) por $14.99.

