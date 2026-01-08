El Ballet Folklórico de Chicago recibe subsidio para construir un segundo estudio

La compañía de Ballet Folklórico de Chicago recibió recientemente de la ciudad un substancial subsidio para agregar un segundo estudio a sus instalaciones en el norte de Chicago.

El subsidio de $200,000 dólares fue otorgada por el alcalde Brandon Johnson y el Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales de Chicago durante una ceremonia.

En este caso, dijo Ofelia Guerra, directora del Ballet Folklórico de Chicago, los fondos también provienen del Departamento de Planeación.

“Con este subsidio vamos a agregar un segundo estudio de danza en nuestras instalaciones”, ubicadas en 3006 N. Pulanski Road, en el barrio Hermosa de Chicago, dijo Guerra.

Guerra dijo a La Raza que su compañía ofrece clases de lunes a domingo en un estudio que tienen pero que piensan agregar y construir otro para los ensayos en el actual espacio del lote de estacionamiento, atrás de su actual estudio.

La compañía folklórica tiene siete años de existencia y tiene a cerca de 400 miembros.

A lo largo de cada año, dijo la directora Guerra, el Ballet Folklórico de Chicago hace cerca de 50 presentaciones en toda la ciudad.

Esto incluye presentaciones en festivales como Sueños y El Grito y en eventos de los equipos deportivos como Cubs, White Sox, Bears y Bulls.

Guerra agregó que los miembros del Ballet Folklórico que imparten las clases no reciben salario y que el monto del subsidio será utilizado para construir más espacio para ofrecer clases.

El Ballet Folklórico surgió hace siete años cuando, dijo Guerra, ella y su familia no encontraban clases para sus dos hijas que se relacionaran con su cultura y con su idioma.

Esta no es la primera vez que este grupo folklórico recibe asistencia, dijo su directora.

Anteriormente, el Ballet Folklórico de Chicago ha recibido subsidios y asistencia del Estado de Illinois y de fundaciones como la Field Foundation y también de la organización Latinos Progresando, dijo Guerra.

Ofelia Guerra, directora del Ballet Folklórico de Chicago. (Cortesía) Crédito: Cortesía

Durante la presentación de los fondos a varios otros grupos culturales, no solo a este ballet mexicano, el alcalde Johnson dijo que “el arte y la cultura juegan un importante papel en nuestra democracia… Los artistas y organizaciones culturales de Chicago son esenciales para la fibra de nuestros vecindarios y para la identidad de nuestra ciudad”.

“Mientras la administración Trump continúa restando fondos a los grupos de expresión libre, les toca a las ciudades cerrar ese vacío”, añadió Johnson. “Es por eso que estoy orgulloso de Chicago por tomar la iniciativa para asegurar que las instituciones creativas y las comunidades que ellas sirven continúen creciendo e inspirando”.

Cerca de 50 otras organizaciones también fueron seleccionadas para recibir subsidios de entre $10,000 y $25,000 dólares, anunció el gobierno de la ciudad.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.