La presidenta de México honra la memoria de Jesse Jackson

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó este martes al reverendo Jesse Jackson, fallecido a la edad de los 84 años, como un “pacifista” y un defensor de los derechos humanos y civiles en Estados Unidos, así como un “discípulo” de Martin Luther King.

En su conferencia de prensa diaria, la mandataria mexicana recordó la figura de Jackson (1941-2026), ministro bautista y dos veces aspirante a la candidatura presidencial estadounidense, quien murió este martes 17 de febrero rodeado de sus seres queridos a los 84 años, según anunció su familia.

Sheinbaum destacó que tuvo la “oportunidad” de escucharlo en una iglesia de Nueva York hace varias décadas y alabó su figura de “buen orador”, a la vez que recordó que “prácticamente fue un discípulo” de Luther King.

“Era un pacifista y un defensor de los derechos humanos y los derechos civiles en Estados Unidos”, recordó.

Asimismo, la mandataria afirmó que su trayectoria es una “enseñanza” para el movimiento que ella lidera en México, denominado como Cuarta Transformación (4T), ya que -añadió- está “inspirado en la lucha pacífica de Martin Luther King, de Nelson Mandela o de Gandhi”.

“Es a través de la lucha pacífica que se conquistan derechos y representación del pueblo”, dijo Sheinbaum.

Por todo ello, mostró su reconocimiento a la figura de Jackson y mandó un saludo a su familia.

Jackson anunció en 2017 que sufría Parkinson y fue hospitalizado en noviembre pasado para recibir tratamiento por una enfermedad neurodegenerativa rara y particularmente grave, la parálisis supranuclear progresiva (PSP).