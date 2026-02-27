Persiste entre latinos de Chicago el temor y la indignación por la actividad de ICE

A medida que continúan las acciones federales de control migratorio, residentes latinos de Chicago describen que persisten el miedo, la indignación y el trauma, especialmente en vecindarios con grandes comunidades latinas como Pilsen y La Villita.

Varios incidentes en meses recientes, tanto a nivel nacional como regional, que involucran a agentes federales de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza han incrementado las preocupaciones a nivel local, incluyendo los tiroteos fatales de una mujer y un hombre en Minneapolis por agentes federales de inmigración y el uso de fuerza letal previo en el área de Chicago. Estos incidentes han generado protestas y una profunda ansiedad entre las familias inmigrantes de la ciudad.

Uno de los incidentes más destacados que involucró a agentes de ICE en la región ocurrió durante la Operación Midway Blitz el otoño pasado, cuando un oficial de ICE disparó y mató a Silverio Villegas González, padre de dos hijos, en Franklin Park. Una organización comunitaria en La Villita presentó posteriormente una queja formal ante el Departamento de Justicia, instando a que se abra una investigación sobre la muerte de Villegas González.

También destacó el tiroteo de agentes de la Patrulla Fronteriza en Chicago contra Marimar Martínez, quien resultó herida de bala pero logró sobrevivir. Martínez fue acusada por el gobierno federal de cargos que la hacían pasar como agresora e incluso “terrorista”, pero todos esos cargos fueron desechados ante la corte y Martínez quedó exonerada de ello.

A raíz de esta y otras acciones, latinos de Chicago nos comparten cómo estas operaciones federales repercuten en sus familias y comunidades.

Elizabeth Gutiérrez

“Las acciones de ICE han sido deplorables. Un completo abuso de poder. Ponen en peligro a los miembros de nuestra comunidad. ¡Necesitamos que ICE se vaya! Necesitamos que nuestras comunidades se sientan seguras nuevamente y eso no ocurrirá mientras ICE deambule por las calles”.

Gloria Canchola, La Villita

“Definitivamente todavía hay tensión. Tenemos la radio baja y cada vez que pita todos nos asustamos, preguntándonos si es por la respuesta rápida o qué. Incluso si tienes documentos, no importa. Es el color de tu piel lo que buscan, solo entran en vecindarios donde hay muchos hispanos”.

Priscilla Chavez, Pilsen

“Las acciones de ICE en Minnesota y en todo el país son un uso de fuerza muy peligroso y perturbador contra sus propios ciudadanos. Esto nunca se trató de inmigración o seguridad. Siempre se trató de crear histeria masiva mientras se difunde desinformación sobre nuestra propia sociedad. Una nación construida sobre los hombros de personas que vinieron de todo el mundo con la promesa de un sueño para triunfar. Esta administración usó un grupo de fuerzas de seguridad de segundo orden para llevar a cabo su plan de ataque contra sus ciudadanos…

La presencia de ICE en Chicago no es más que una táctica de miedo hacia los estados azules [gobernados por el Partido Demócrata] por oponerse a la administración Trump. Chicago siempre ha tenido sus propios problemas, pero nada que justifique la interferencia federal. La inmigración mejora Chicago. Ha construido esta ciudad ladrillo por ladrillo y quieren que colapse por ser ridiculizados al ver a través de sus tácticas racistas. La comunidad latina no se va a ir a ninguna parte, pero el uso de la fuerza de la administración para crear pánico y terror causará un impacto. La gente tiene miedo de salir de sus propios hogares que han construido y por los que han sacrificado todo. El efecto dominó afectará a todos los habitantes de Chicago, quieran verlo o no. Por eso, debemos protegerlos a toda costa”.

Patty Diego, Pilsen

“Nací y crecí en Kansas, en una comunidad predominantemente hispana, y me mudé a Chicago en un momento en que las conversaciones sobre ICE eran especialmente intensas. Recuerdo que mi familia estaba preocupada por mí, no por algo específico, sino por el clima general y la incertidumbre. Ver lo que ha sucedido en Minnesota ha sido muy difícil de procesar. Para muchos en la comunidad latina, genera mucho miedo y tristeza, incluso para quienes somos ciudadanos o tenemos estatus legal. Saber que han ocurrido incidentes similares en Chicago hace que se sienta muy cerca. La presencia de ICE afecta más que a individuos, impacta a las familias, la confianza y la sensación de seguridad en la vida cotidiana, particularmente en vecindarios como Pilsen”.

Lauren Jung, Gold Coast

“Creo que las acciones de ICE son mortificantes, por decir lo menos. Si están bien con asesinar a ciudadanos estadounidenses a plena luz del día, ¿qué crees que están haciendo con las personas negras o morenas a escondidas? Estaba furiosa y con el corazón roto al mismo tiempo cuando escuché sobre Silverio Villegas González. Era alguien de mi comunidad. Mi madre es inmigrante de México y mi abuela por parte de mi padre es inmigrante de Suecia. Colectivamente, todos los lados de mi familia en EEUU, México y Suecia están horrorizados. Supongo que, con todo lo que está pasando, hay algo de consuelo en saber que otras personas observan desde afuera.

Yo y todos a mi alrededor pensamos que ICE es la Gestapo de Trump. No están protegiendo a la comunidad. Son un grupo de payasos que aterroriza a las personas dondequiera que van. Mi papá incluso dijo: ‘Si ICE fue tan rápido para matar a un hombre estadounidense blanco, ¿qué significa eso para el resto de nosotros? Nadie está seguro’. Tampoco me gusta cómo solo están apuntando a la comunidad latina. Hacen perfil racial. Mi madre fue perfilada cuando ICE estuvo en Chicago. Intentaban alterarla en español, pero mi papá salió de la casa y comenzó a hablarle en inglés, sin saber que había agentes de ICE presentes, y supongo que ICE los escuchó conversando en inglés y dejaron a mis padres en paz. También me preocupa por mi madre y el resto de mi familia. La familia de mi madre vive en Belmont Cragin o La Villita, y sé que ICE solo fue a vecindarios hispanos. Mis primos ni siquiera fueron a la escuela por un tiempo cuando estaban aquí, y son ciudadanos”.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.