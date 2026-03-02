ICE está persiguiendo a los ‘Dreamers’ y más de 80 han sido deportados

En octubre de 2025, Joycelin, fue detenida en Chicago por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), debido a su color de piel, luego de que la Corte Suprema avalara que los agentes podían cuestionar y detener a personas por su apariencia física y si hablaban español.

Ella es una ‘Dreamer’ con DACA y su caso se suma a los de María de Jesús, Joel, Bryant, Jorge, Victor, Alcides, Naidelyn, Sonia, Bruna, Jonathan, Flor, Sergio, Evenezer, Wualner, Javier, Cata ‘Xochitl’, José, Erick, Ismael, Ya’kub y Carlos, entre casi 300 de gente con DACA detenida por ICE.

Los reportes se han registrado en Alabama, Arizona, California, Florida, Illinois, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Kansas y Texas

La organización educativa para inmigrantes TheDream.US acusó a la administración de Donald Trump de perseguir a jóvenes beneficiarios del programa DACA mediante operativos de ICE, en medio del endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos.

La acusación surge después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmara que agentes federales han arrestado a 261 beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). De esas personas se han deportado al menos a 81.

Gaby Pacheco, presidenta y directora ejecutiva de la organización, respondió con dureza a las autoridades migratorias y advirtió que los llamados Dreamers viven en un estado constante de incertidumbre. Según señaló, aunque estos jóvenes han contado con protección contra la deportación desde 2012, hoy se sienten inseguros y temen ser expulsados del país donde crecieron.

La activista subrayó que muchos beneficiarios de DACA se registraron voluntariamente ante el gobierno, entregaron sus datos biométricos, pasaron verificaciones de antecedentes y pagaron tarifas para mantener su estatus. En su opinión, los arrestos representan una ruptura de confianza entre el gobierno federal y quienes confiaron en el programa.

Debate por arrestos de beneficiarios de DACA

El DHS ha defendido las detenciones al señalar que alrededor del 92% de los Dreamers arrestados tenía antecedentes penales o infracciones migratorias.

Sin embargo, TheDream.US cuestiona esa afirmación y sostiene que todos los beneficiarios activos de DACA deben superar revisiones de seguridad para renovar su permiso, por lo que considera injusto que ahora sean señalados por las autoridades.

ICE no respeta acuerdos

Pacheco también recordó que Trump ha declarado en varias ocasiones que desea encontrar una solución para los Dreamers, pero afirmó que las acciones recientes de su gobierno apuntan en sentido contrario. A su juicio, la política actual envía un mensaje de exclusión hacia jóvenes inmigrantes que considera parte esencial de la sociedad estadounidense.

El programa DACA, creado durante la administración de Barack Obama mediante una acción ejecutiva, protege de la deportación y otorga permisos de trabajo temporales a ciertos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Desde su primer mandato, el presidente Donald Trump ha intentado poner fin a esta política.

En 2017, Trump intentó cancelar el programa al argumentar que era ilegal, pero la Corte Suprema bloqueó la medida y permitió que continuara vigente. Sin embargo, DACA sigue en una situación incierta en medio de los esfuerzos de la actual administración por endurecer la política migratoria y ampliar las deportaciones.

Para organizaciones defensoras de inmigrantes, los arrestos recientes refuerzan la preocupación de que incluso quienes cuentan con protección legal temporal pueden convertirse en objetivo de deportación.