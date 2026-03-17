El poeta Gregorio Gómez presenta su primer libro en la Galería Citlalin en Pilsen

Gregorio Gómez, un reconocido poeta chicano/mexicano de Chicago, presentara su primer libro este fin de semana en la Galería Citlalin.

El evento, que contará con la participación de otras figuras de las artes, será de 7 p.m. a las 10 p.m.

El libro se titula en inglés ‘Réquiem: Journey thru a Poetic Odyssey’ y es publicado por Editorial Manzana.

Durante una breve entrevista telefónica Gregorio Gómez, de 74 años y con raíces en Veracruz, México, de donde inmigraron sus padres, nos relató cómo se convirtió en poeta.

“La poesía ha sido parte de mi vida siempre desde que yo era pequeño”, nos dijo Gómez.

“Siempre posponía dedicarme solo a escribir por la responsabilidad que te inculca la sociedad de ir a la escuela y tener un trabajo”, relató el poeta.

“No fue hasta que yo cumplí 30 años que me dediqué a escribir mi poesía”, recordó Gómez. “Pero la poesía siempre ha estado ahí para mí”.

Gómez es reconocido a nivel de ciudad y del país por haber sido el iniciador y organizador de las presentaciones de nuevos poetas en la barra Weeds del norte de la ciudad, en donde Gómez creó un espacio para que los poetas recitaran su poesía y fueran escuchados.

Gómez también por varios años fue el director de la Compañía de Teatro Latina de Chicago y fue ahí que años atrás grabó un disco compacto con catorce de sus poemas y le agregó música.

Pero, este, ‘Réquiem’, es su primer libro de poesía y el poeta le da crédito a su hermano Guillermo Gómez, un reconocido activista y organizador, por motivarlo a publicarlo.

El libro consiste en 71 poemas.

Gómez también dio mucho crédito a su amigo Miguel Marzana, quien dirige la Editorial Manzana.

La portada del libro fue diseñada por Víctor M. Montañez, amigo del poeta Gregorio.

La Galería Citlalin, donde se realizará la presentación, está localizada en el 2005 S. Blue Island Ave, en la comunidad de Pilsen, en esta Ciudad de los Vientos. Durante el evento se distribuirá una lista de lugares en donde el nuevo libro estará disponible en venta. El costo del libro es de $20.

Para los que quieran adquirir ya este libro, el poeta le dijo a La Raza que ‘Réquiem’ ya está en venta en la librería Tangible Books, en 3326 South Halsted Street, en Chicago, Illinois.

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