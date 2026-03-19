EE.UU. exigirá pasaporte para entrar a la lotería de visas de diversidad

Quienes sueñan con obtener una residencia permanente en Estados Unidos a través de la llamada Lotería de Visas de Diversidad deberán prepararse con más anticipación. El gobierno estadounidense anunció un cambio importante en el proceso: a partir de ahora, muchos solicitantes tendrán que presentar los datos de su pasaporte y una copia escaneada del documento al momento de registrarse.

La medida fue confirmada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que finalizó una nueva regulación para el programa de Tarjeta de residencia permanente a través del Programa de Visas de Inmigrante por Diversidad, conocido popularmente como la lotería de visas de diversidad.

La norma entrará en vigor el 10 de abril de 2026, aunque el requisito del pasaporte comenzará a aplicarse en la práctica durante el ciclo de inscripción del programa DV-2027.

Un nuevo requisito para reducir el fraude

Según el gobierno estadounidense, el objetivo principal de este cambio es combatir el fraude y las solicitudes duplicadas, un problema que ha crecido en los últimos años.

En la regulación final, el Departamento de Estado explicó que durante el programa correspondiente al año fiscal 2025 detectó más de 2.5 millones de solicitudes duplicadas. En muchos casos, terceros presentaban registros en nombre de personas sin que estas lo supieran y luego exigían dinero para entregarles el número de confirmación necesario para continuar el trámite.

Al exigir el pasaporte desde el inicio del proceso, las autoridades buscan verificar la identidad del solicitante desde el primer momento y evitar que intermediarios presenten solicitudes falsas.

El requisito también permitirá a los funcionarios comparar nombres, revisar antecedentes y confirmar datos básicos como el país de nacimiento o la elegibilidad del participante.

Qué cambia en el formulario de inscripción

Con la nueva norma, el formulario de registro —conocido como DS-5501— incluirá varios campos adicionales relacionados con el pasaporte.

Entre los requisitos principales están:

Presentar un pasaporte válido y vigente al momento de registrarse.

Subir una copia escaneada en formato JPEG de la página biográfica y de firma: el archivo no podrá superar los 5 MB de tamaño y no se aceptarán archivos en formato PDF.

Además, la actualización incorpora otros cambios técnicos en el formulario, como reemplazar el campo de “género” por “sexo” y pedir la fecha de nacimiento en lugar de la edad.

Quiénes podrían quedar exentos

Las excepciones serán limitadas. La norma contempla casos específicos, como:

Personas apátridas

Ciudadanos de países donde no es posible obtener un pasaporte

Solicitantes que reciban una exención especial aprobada por autoridades estadounidenses.

Para la mayoría de los participantes, sin embargo, el mensaje es claro: tener un pasaporte válido será ahora un paso indispensable antes de intentar participar en la lotería.

Preocupaciones sobre acceso al programa

No todos ven el cambio con buenos ojos. Durante el proceso de consulta pública, algunos expertos advirtieron que exigir un pasaporte desde el inicio podría dificultar el acceso para personas que viven en zonas rurales, países de bajos ingresos o regiones en conflicto, donde obtener este documento puede ser costoso o complicado.

El gobierno reconoció esas preocupaciones, pero afirmó que espera que el programa continúe utilizando todas las visas disponibles cada año.

Mientras tanto, quienes planean participar en la próxima lotería deberán empezar a prepararse con tiempo. Con la nueva regla, tener el pasaporte listo dejará de ser un detalle administrativo para convertirse en el primer paso del proceso.

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