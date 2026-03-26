Niños del área de Chicago reciben calzado donado por propietarios/operadores de McDonald’s

Propietarios/Operadores locales de McDonald’s del Grupo Méndez se asociaron con la Fundación Golden State Foods (GSFF) para entregar más de 1,000 pares de zapatos deportivos nuevos a niños y jóvenes en situación de riesgo en el área de Chicago y el noroeste de Indiana durante eventos realizados el 18 y 19 de marzo. Esto marcó el décimo año consecutivo del programa Best Foot Forward, que suma un total de más de 8,000 pares de zapatos distribuidos.

Los zapatos se entregaron a través de cuatro socios comunitarios dedicados: Casa Central, Erie Elementary Charter School, Erie Neighborhood House y Back of the Yards Neighborhood Council. Además de proporcionar calzado esencial para la actividad física y el desarrollo saludable, la donación generó alegría, fortaleció la confianza de los niños y los motivó a participar en la escuela, los deportes y la vida diaria. Este esfuerzo busca motivar a los niños a asistir a la escuela y a mantenerse activos físicamente. En algunos casos, los niños incluso faltan a la escuela porque no cuentan con zapatos adecuados. Es un problema que a menudo se pasa por alto, pero que es importante atender.

Gracias a la visión del Grupo Méndez y de la Fundación Golden State Foods, la Asociación de Dueños-Operadores Hispanos de McDonald’s ahora está recaudando fondos dedicados para ayudar a expandir este programa y llegar a muchos más niños del área de Chicago y el noroeste de Indiana en los próximos años.

“Estamos increíblemente orgullosos de haber alcanzado este décimo año”, dijo el Propietario/Operador José Gutiérrez, presidente de MHOA. “Este programa significa mucho para nuestras comunidades, y MHOA se enorgullece de apoyar al Grupo Méndez y a GSFF para hacerlo posible”.