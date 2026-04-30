Demócratas alertan: fallo abre vía para deportar a “soñadores” de DACA

Legisladores demócratas encendieron las alertas este jueves tras una decisión del Departamento de Justicia (DOJ) que podría facilitar la deportación de jóvenes amparados por el programa DACA, conocidos como “soñadores”. La información, retomada de reportes de EFE, apunta a un cambio clave en la interpretación legal que podría impactar a cientos de miles de migrantes.

El fallo fue emitido por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), instancia que estableció que contar con DACA no es suficiente para frenar un proceso de deportación. En la práctica, esto permitiría que jueces de inmigración ordenen expulsiones sin necesidad de revocar previamente ese estatus, lo que representa un giro significativo en la política migratoria.

“Esto representa una grave escalada en la ofensiva contra los ‘soñadores’”, advirtió Adriano Espaillat durante una conferencia frente al Capitolio. El legislador subrayó que la medida abre la puerta a la deportación de personas que han vivido gran parte de su vida en Estados Unidos.

El programa DACA fue creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama para proteger temporalmente de la deportación a jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños. Desde entonces, ha sido objeto de múltiples disputas legales y políticas.

Para los demócratas, la nueva decisión se enmarca en una estrategia más amplia de la administración de Donald Trump para endurecer las políticas migratorias. “No estamos hablando de criminales, sino de familias trabajadoras”, insistió Espaillat.

En la misma línea, el senador Alex Padilla criticó el papel del Departamento de Justicia. “Es la peor pesadilla de los ‘soñadores’ haciéndose realidad”, afirmó, al señalar que algunos jueces han sostenido que las protecciones de DACA no impiden la deportación.

El congresista Joaquín Castro también pidió dimensionar el impacto humano de la medida. “Fueron traídos a Estados Unidos siendo apenas unos niños. No tuvieron opción”, recordó.

Organizaciones defensoras de migrantes advierten que el cambio podría generar incertidumbre legal y temor entre beneficiarios de DACA, muchos de los cuales trabajan, estudian y sostienen a sus familias en el país.

Aunque la administración no ha detallado el alcance inmediato de la medida, el debate ya se instaló en el Congreso, donde los demócratas buscan frenar lo que consideran un nuevo golpe contra una de las poblaciones migrantes más vulnerables.

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