Activistas organizan en Pilsen un evento de reflexión y apoyo a Cuba

Activistas de la comunidad hispana de Chicago llevarán a cabo un evento de apoyo a Cuba ante los ataques de la administración del presidente Donald Trump.

El pasado 20 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Raúl Castro, ex mandatario de Cuba, de la muerte de cuatro personas que viajaban a Cuba en dos avionetas.

Los tripulantes eran parte del grupo Hermanos al Rescate y solían llevar a cabo misiones para, supuestamente, rescatar a cubanos tratando de escapar de la isla.

Castro, de 94 años, fue acusado de un cargo de conspiración para matar a estadunidenses; cuatro cargos por asesinato; y dos cargos por destruir dos avionetas.

Aparte de esto, bajo la administración Trump, Estados Unidos ha aumentado la presión sobre Cuba, ha bloqueado a naves de otros países que llevan petróleo y amenazado con sanciones a quienes se lo suministren. Además, ha incentivado la retórica sobre una posible intervención militar estadounidense contra la isla.

‘Defender a Cuba es defendernos a nosotros’ es el nombre del evento que se llevará a cabo el viernes 12 de junio, 2026 comenzando a las 7:30 pm en La Casa de la Cultura, 2057 W. 18th Street, en Chicago, Illinois. La entrada al evento es gratuita.

Se indicó que dos diplomáticos cubanos de la Embajada de Cuba en Washington DC asistirán al evento. Son Tanieris Diéguez La O, segunda jefa de misión, y Adrián Heredia Machado, segundo secretario.

Ambos hablarán al público sobre las implicaciones de la reciente escalada de acciones económicas y legales contra Cuba y su pueblo.

El Dr. Howard Ehrman, líder cívico de La Villita de Chicago. (Cortesía) Crédito: Cortesía

“Queremos que asista la gente a escuchar a estos dos diplomáticos y darse cuenta de las implicaciones del embargo a Cuba y sus efectos en la gente de Estados Unidos por igual”, dijo el Dr. Howard Ehrman, uno de los organizadores del evento.

Ehrman, de La Villita, dijo que personal médico en Cuba ha inventado tres medicamentos que pueden salvar vidas a los estadunidenses, pero por el embargo y bloqueo a cuba no se pueden conseguir aquí.

Una de estas medicinas se llama NeuralCIM y ayuda a combatir a la enfermedad Alzheimer’s, la cual afecta a ocho millones de estadunidenses hoy en día.

Otro medicamento desarrollado en Cuba en 2007 se llama Heberprot-b y ayuda a los diabéticos, dijo Ehrman, a prevenir las amputaciones. Hay en Estados Unidos 170,000 diabéticos que se podrían beneficiar de esta medicina, pero no tienen acceso a ella, se indicó.

Y CIMAvx, otro medicamento desarrollado en Cuba en 2011, ayuda a las personas con cáncer de los pulmones, pero este tampoco se puede conseguir bajo. En Estados Unidos hay 541,000 personas que son víctimas del cáncer pulmonar, indicó Ehrman.

El Dr. Ehrman fue profesor de medicina familiar y salud pública en la Universidad de Illinois en Chicago, subcomisionado de salud de Chicago y fundador de varias organizaciones cívicas en La Villita.

“Más que nada, queremos que personas que no son izquierdistas acudan a este evento para que aprendan sobre estas cosas”, dijo Ehrman. “El bloqueo no solo afecta a Cuba, nos afecta a nosotros también”.

Por ejemplo, dijo Ehrman, actualmente hay 80 médicos cubanos en los estados mexicanos de Sonora y Sinaloa haciendo un servicio humanitario ayudando a las comunidades pobres a combatir enfermedades.

El Dr. Ehrman dijo que hace dos semanas que regresó de Cuba y busca que más gente conozca la verdad de lo que ocurre entre Estados Unidos y Cuba.

Este evento está siendo auspiciado por la organización basada en Chicago de nombre Levántate por Cuba.

Organizadores de este evento también anunciaron que buscan traductores y artistas que quieran contribuir su talento a esta causa.

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