El Centro Obama, dedicado a evocar sus años de presidencia, abre en Chicago el 19 de junio

El Centro Presidencial Obama, espacio dedicado a evocar y documentar los años en la Casa Blanca del expresidente Barack Obama y concebido como punto de participación ciudadana, se prepara para su inauguración en Chicago el próximo 18 de junio y para abrir sus puertas al público un día después.

El Centro Presidencial Obama se sitúa en el sur de Chicago en un terreno de 19.3 acres (7.8 hectáeras) en el histórico Jackson Park.

El espacio, que aúna cultura, educación y naturaleza, tiene como objetivo que personas de todas las edades y orígenes participen y se involucren en la construcción de sus comunidades, aplicando, según el propio centro, “la convicción de los Obama de que las personas comunes, trabajando juntas, pueden lograr cosas extraordinarias”.

El Centro Obama está organizado en torno a cuatro edificios principales, el Museo, el Foro, la Biblioteca Pública de Chicago y el “Home Court”.

Una vista del Centro Obama, en el sur de Chicago, que se inaugura el 18 de junio de 2026 y abre sus puertas al público el 19 de junio. Crédito: EFE

El Museo, a través de textos, medios audiovisuales y objetos históricos, ofrece una inmersión total en la presidencia de Obama.

El Foro, concebido como el eje del centro y de carácter gratuito, constituye el corazón de la programación pública del campus previsto para conferencias, conversaciones y encuentros.

La Biblioteca Pública de Chicago, una mezcla entre centro presidencial y biblioteca pública, permite el acceso a libros y recursos digitales, y cuenta con la Sala de Lectura del Presidente que alberga más de 3,500 libros que han sido relevantes tanto para Barack como para Michelle Obama.

El “Home Court” está dedicado al juego, el bienestar y la participación juvenil y cuenta, entre otras cosas, con una cancha de baloncesto.

La réplica de la Oficina Oval de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama, ubicada en el nuevo Centro Obama de Chicago. Crédito: AP

Además de estos cuatro puntos cardinales, el Centro Obama cuenta con otros espacios como la plaza John Lewis, que conecta los edificios principales; el Huerto de Frutas y Verduras Eleanor Roosevelt, dedicado a la educación ambiental y los alimentos o el Jardín de las Mujeres, que homenajea a las mujeres líderes de Chicago.

La ceremonia oficial de inauguración será el día 18 de junio, correrá a cargo del expresidente Obama y está previsto que acudan figuras relevantes de la vida política estadounidense.

Al día siguiente, el 19 de junio, coincidiendo con Juneteenth, la fecha que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos, el Centro abrirá sus puertas al público con una programación en la que habrá espectáculos en vivo, actividades de gastronomía, arte o narración de historias y que durará todo el fin de semana hasta el 21 de junio.

Desde Franklin D. Roosevelt, que gobernó de 1933 a 1945, prácticamente todos los presidentes de Estados Unidos tienen una biblioteca y un museo presidencial oficiales.