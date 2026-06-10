‘DIGNIDAD’ circulará en Humboldt Park durante el tradicional desfile boricua de Chicago

Una monumental obra pública móvil que forma la palabra ‘DIGNIDAD’ con enormes letras de concreto hará su debut público en Humboldt Park, Chicago, durante el Desfile del Día del Pueblo Puertorriqueño el 13 de junio de 2026, antes de continuar al día siguiente con un recorrido por distintos puntos de la ciudad.

Creada por el artista colombiano Iván Argote, curada por Carla Acevedo-Yates y organizada por el colectivo artístico de Chicago Floating Museum, la obra surge de dos años de trabajo y colaboración sostenida con la comunidad puertorriqueña de Humboldt Park.

Su estreno llega en un momento que los organizadores describen como de mayor urgencia política para las comunidades latinas en todo el país.

Montada sobre un camión de plataforma de 48 pies, la escultura ingresará al recorrido del desfile por la calle Division a las 12:30 pm, acompañada por aproximadamente 15 músicos y 20 bailarines de La Escuelita Bombera de Corazón, una organización cultural afropuertorriqueña.

Tras el desfile, un programa público en la galería Le Lo Lai de 3 a 5 pm incluirá una intervención poética de la Poeta Laureada de Chicago Mayda del Valle, así como una conversación con Argote y los codirectores de Floating Museum. El 14 de junio, la obra visitará distintos sitios culturales y cívicos de la ciudad, incluyendo La Casita de Don Pedro, el Museo Nacional de Arte Mexicano y el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago.

El proyecto surgió de una colaboración abierta con la Puerto Rican Agenda de Chicago. Argote explicó que el concepto evolucionó a través de múltiples versiones antes de consolidarse en una sola palabra que pudiera expresar tanto universalidad como especificidad.

“Cuando encontramos ‘DIGNIDAD’, fue como, ‘ah, esto definitivamente representa su espíritu, pero también puede ser un regalo para el resto de la comunidad, no solo de los puertorriqueños, sino de los latinos, y especialmente en lo que estamos viviendo hoy’…”, dijo Argote a La Raza.

La curadora Carla Acevedo-Yates señaló que la obra se inscribe en una larga tradición de la escultura pública como afirmación política dentro de la diáspora puertorriqueña en Chicago, desde la lucha comunitaria por instalar las dos banderas puertorriqueñas de acero que hoy marcan la calle Division hasta las tradiciones de muralismo a lo largo de Paseo Boricua.

“La escultura pública y el arte público han sido muy importantes para la autoafirmación de la comunidad puertorriqueña en Chicago”, dijo Acevedo-Yates. Añadió que la decisión de presentar la palabra en español tiene un peso político particular en el contexto actual. “Hablar español en el espacio público en este momento puede ser peligroso, como sabemos, porque puedes ser identificado como latino, puedes ser percibido como alguien sospechoso o amenazante, así que es una declaración muy potente”.

Acevedo-Yates también afirmó que la palabra en sí encapsula un valor central de la comunidad: “Nos negamos a soltar nuestra dignidad. Sea como sea que nos traten; esto es algo que no estamos dispuestos a perder”.

‘DIGNIDAD’ es la cuarta entrega de la serie’“Floating Monuments’ de Floating Museum, que replantea el monumento público como una forma móvil en lugar de fija. Argote dijo que esa movilidad es clave en el significado político de la obra.

“No necesitamos ningún permiso para hacer que una escultura se mueva por la ciudad”, dijo Argote. “La idea de la movilidad también desafía la autoridad detrás de las regulaciones sobre dónde se puede colocar una escultura. Los ciudadanos somos dueños de las calles, y tenemos el derecho de usarlas también como un espacio simbólico”.

El codirector de Floating Museum, Andrew Schachman, señaló que el movimiento horizontal de la escultura por la ciudad refleja el enfoque más amplio del colectivo hacia el arte público.

“Si la ciudad es un museo, tendemos a desplazarnos horizontalmente”, dijo Schachman. “No es una escultura fija, no ocupa espacio, es generosa, se desplaza y se conecta con las personas a lo largo del plano horizontal”.

El codirector Jeremiah Hulsebos-Spofford añadió que la obra está pensada para extenderse más allá de su presencia física a través de programación y participación comunitaria.

“En lugar de ser solo un objeto monumental, la obra también va a vivir a través de programación en la que la gente puede participar: paneles de discusión, performances”, dijo Hulsebos-Spofford. “Encargamos un poema a la actual Poeta Laureada de Chicago, así que habrá programación en torno al objeto”.

Los organizadores ya están en conversaciones con socios en otras ciudades para llevar ‘DIGNIDAD’ más allá de Chicago tras su debut. Actualmente están trabajando en su itinerario, lo que refleja la intención de extender el modelo de participación pública de la obra a nuevas comunidades.

“Creo que primero queremos celebrar”, dijo Argote. “Creo que primero queremos decir que esto también nace de nuestra alegría, y no necesariamente de nuestra lucha. Y también hay una forma en la que enfrentamos nuestra lucha: con alegría, con música, con danza”.

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