Largos atrasos en solicitudes de green card afectan severamente a familias inmigrantes en Chicago

Chicago ocupa el tercer lugar a nivel nacional en solicitudes pendientes de residencia permanente (green card) por familia, con más de 12,000 casos en espera de aprobación, parte de un atraso nacional récord que, según abogados de inmigración, está alterando la vida de familias trabajadoras en toda la ciudad.

De acuerdo con un nuevo análisis de Manifest Law, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) aprobó 433,071 residencias permanentes basadas en familia en el año fiscal 2025, una cifra récord. Sin embargo, la carga de solicitudes pendientes también alcanzó un máximo histórico, con 543,486 casos aún en espera de una decisión al final del año fiscal, un aumento del 180% desde 2015.

La oficina de campo de Chicago registró 12,580 solicitudes familiares pendientes, solo por detrás de Dallas (12,685) y Houston (12,607). Para muchas familias latinas de Chicago atrapadas en este atraso, las demoras significan pérdida de empleo, interrupciones escolares y años de separación forzada.

“Piense en las implicaciones”, dijo Ana Gabriela Urizar, abogada de inmigración de Manifest Law. “Alguien que está en una gran ciudad como Chicago, que asiste a la universidad, que puede cumplir con todos los requisitos legales y presentó su solicitud a tiempo, pero aún no tiene la residencia, no puede acceder a FAFSA”.

El atraso ahora se cruza con un nuevo y controvertido cambio de política por parte de USCIS, que emitió una guía en mayo de 2026 sugiriendo que la mayoría de los solicitantes de residencia por familia podrían verse obligados a completar su proceso en el extranjero mediante el trámite consular, en lugar de ajustar su estatus dentro de Estados Unidos.

Urizar señaló que el posible impacto podría ser severo para familias con raíces profundas en Chicago.

“¿Es realmente viable que las personas, que las madres, estén separadas de sus hijos durante cinco años?”, dijo. Añadió que incluso el proceso consular más tradicional para parejas casadas suele tardar al menos dos años.

El panorama legal en torno a esta guía sigue siendo incierto. Urizar dijo que existe confusión en la práctica, con algunos oficiales de USCIS aprobando casos sin objeciones, otros solicitando documentación adicional extensa y otros indicando a los abogados que aún no cuentan con orientación clara.

“Está todo muy desordenado”, dijo Urizar. “Los profesionales estamos esperando más orientación del gobierno”.

A esta incertidumbre se suma el hecho de que un tribunal federal recientemente anuló varias disposiciones de una política relacionada, una prohibición de viaje que afectaba a ciudadanos de aproximadamente 39 países, al declararla ilegal. El impacto de esa decisión en los casos de residencia pendientes aún no está claro.

Las comunidades inmigrantes de Chicago en el centro

La concentración de casos pendientes en Chicago refleja la larga historia de la ciudad como destino para familias inmigrantes, dijo Urizar. Como en muchas grandes ciudades, las comunidades latinas e inmigrantes establecidas funcionan como anclas, atrayendo a familiares que saben que ya existen redes de apoyo.

“Crean una comunidad y ayudan a la gente, se apoyan entre sí”, dijo Urizar. “Eso es algo que también vemos en Chicago”.

A nivel nacional, las residencias por familia representaron el 58% de todas las aprobaciones de residencia procesadas dentro del país en el año fiscal 2025, más que las basadas en empleo y las humanitarias combinadas. Los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses no están sujetos a límites anuales, mientras que otras categorías familiares están limitadas a 226,000 visas por año.

El atraso ha crecido junto con el aumento de los costos de trámite. USCIS se financia principalmente a través de tarifas de solicitud, que se pagan por adelantado y han seguido aumentando incluso mientras los tiempos de procesamiento se extienden.

Una de las consecuencias más inmediatas de estas demoras es la pérdida de autorización de trabajo. Los solicitantes generalmente solo pueden renovar su permiso de trabajo dentro de los seis meses previos a su vencimiento, pero los tiempos de procesamiento suelen exceder ese periodo.

“Muchas personas están perdiendo sus empleos porque sus solicitudes han estado pendientes por tanto tiempo”, dijo Urizar.

Urizar instó a las personas que navegan este sistema, incluidas aquellas con temor de presentarse, a consultar con un abogado de inmigración con licencia antes de presentar cualquier solicitud o tomar decisiones, señalando que el privilegio abogado-cliente protege esas conversaciones.

Bajo la guía actual de USCIS, los solicitantes que no tengan estatus migratorio válido al momento de procesarse su caso podrían ser remitidos a un tribunal de inmigración.

“Ahora no es momento de presentar una solicitud ante inmigración por cuenta propia”, concluyó Urizar.

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