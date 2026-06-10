Trump firma ley que garantiza $70 mil millones para ICE y control migratorio

El presidente Donald Trump firmó este miércoles la ley que destina 70.000 millones de dólares para financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales vinculadas a la seguridad migratoria.



Durante una ceremonia en el Despacho Oval, Trump aseguró que la llamada Ley para una América Segura (Secure America Act) permitirá financiar plenamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta el final de su mandato.



“Me complace enormemente firmar la Ley para una América Segura a fin de financiar inmediata y totalmente al Departamento de Seguridad Nacional hasta el final de mi mandato”, declaró el mandatario.



Trump también elogió a los agentes migratorios y afirmó que la legislación les proporcionará los recursos necesarios para reforzar la seguridad fronteriza.



“Los héroes del ICE y de la Patrulla Fronteriza tendrán el apoyo y los recursos necesarios para defender nuestras fronteras”, señaló.



La medida fue aprobada por la Cámara de Representantes por un estrecho margen de 214 votos a favor y 212 en contra, después de haber recibido el visto bueno del Senado la semana pasada.



La nueva ley pone fin a cuatro meses de incertidumbre presupuestaria y desbloquea una disputa entre republicanos y demócratas sobre el financiamiento de las agencias migratorias. Los legisladores demócratas habían condicionado los recursos a la adopción de nuevas medidas de supervisión y protección de derechos humanos, propuestas que finalmente no fueron incluidas en la legislación aprobada.



Con esta firma, la administración Trump consolida uno de los pilares de su agenda: el fortalecimiento del control migratorio y la seguridad fronteriza en Estados Unidos.

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